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Skytrax全球最佳航空揭曉！ 新航奪冠、長榮第9、星宇首入榜拿下38
被稱為航空界奧斯卡的Skytrax昨公布最新2023年最佳航空公司排名，其中新加坡航空再度奪得全世界最佳航空公司第一名，第二名則為卡達航空，第三名為ANA全日空。國籍航空中，表現最佳的為長榮航空，名列第9。首次入榜的星宇航空則排行39，華航排行41名。
新航曾在2018年奪得Skytrax的冠軍殊榮，不過後來遇上疫情，曾一度停止票選，2021、2022年都由卡達航空奪冠，新航次之。隨著疫後全球航空客運業快速復甦，新航今年也再度回到冠軍寶座。
2023年Skytrax排名前10名的航空公司依序為新加坡航空、卡達航空、ANA全日空、阿聯酋航空、日本航空、土耳其航空、法國航空、國泰航空、長榮航空、大韓航空。其中國泰航空去年排行第16名，跌出前10，今年則爬升回第8。長榮航空在2021年排行第7，2022年同樣跌出前10名，名列18，今年爬升回第9。
其他國籍航空的表現同樣也在百名之內，華航去年排名41，今年小進步1名，排名41。星宇航空則首度進榜，排名38。
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