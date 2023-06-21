最熱？白天最長？夏至是什麼 氣象局一張圖告訴你

今天是夏至，氣象局在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局指出，夏至聽起來很熱，其實不是一年中最熱的時期，但夏至通常也是北半球各地日照時間最長的一天。

氣象局指出，夏至不是一年中最熱的時期。夏至白天的時間最長，但其實並不是一年中最早日出或最晚日落的時候。

2023年「夏至」的時間點，大約就在今天6/21晚間 22:58(台灣時間)，此時太陽將直射北回歸線，反過來說，「北回歸線」的定義就是太陽直射北半球的最北界，而太陽直射最北界的這一天，被稱之為夏至。

氣象局說，夏至通常也是北半球各地日照時間最長的一天。 以下為大約值，每年略有不同。台北: 約13小時42分鐘；日本東京: 約14小時34分鐘；英國倫敦: 約16小時37分鐘；瑞典斯德哥爾摩: 約18小時37分鐘；北極圈以內: 約24小時，太陽沒在下山的。

過了夏至之後，陽光直射位置將逐漸南移，北半球白天的時間就會越來越短。但未來這周的天氣還是很熱。