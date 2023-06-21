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蛋價跌了蛋品價卻回不來 消基會：將調查「只漲不跌」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國內缺蛋情況好轉，蛋價也開始調降。本報資料照片
國內缺蛋情況好轉，蛋價也開始調降。本報資料照片

國內缺蛋情況好轉，蛋價也開始調降。北市蛋商公會證實，昨起國內蛋的批發價、產地價同步再降2元。然而，缺蛋時隨蛋價漲價的便當、餐飲費用，並未隨著蛋價下跌「跌回來」，形成「只漲不跌」的現象。消基會董事長吳榮達表示，消基會將針對以雞蛋為食材的餐飲市售價格作完整調查、製作數據，了解這種「只漲不跌」的不合理現象，屆時再公布調查結果、呼籲店家將蛋價的下跌反映於市售價格。

蛋價大漲一年，多家早餐店、小吃店、烘焙業等餐飲業者公告因蛋價調漲而調漲售價。但缺蛋狀況回穩且蛋價逐步下降後，也不見餐飲業者調降售價。吳榮達表示，目前還缺乏全面性調查、但確實還未看到相關餐飲業者隨蛋價而降價，「只漲不跌」相當不合理，消基會會著手進行調查。

蛋價 餐飲業 消基會

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