蛋價跌了蛋品價卻回不來 消基會：將調查「只漲不跌」

「醫師，我不菸不酒，為什麼肺功能會那麼差？」一名退休員警因胸悶、咳嗽就醫，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰立即為他安排肺功能檢測，一測發現他的肺功能只有同齡者的6成，和菸齡30、40年的老菸槍相較竟不相上下。這位退休員警生活規律、無菸酒習慣，肺功能檢測結果卻出乎眾人意料之外。

2023-06-21 02:33