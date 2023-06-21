聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山單車賽撞期端午連假 恐重演塞爆

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
端午連假期間，合歡山公路將辦單車賽事，地方憂心重演2011年塞爆畫面。圖／南投縣仁愛警分局提供
端午連假期間，合歡山公路將辦單車賽事，地方憂心重演2011年塞爆畫面。圖／南投縣仁愛警分局提供

端午連假將到，每到假日必塞車的合歡山公路，本周六將舉行自行車挑戰賽，約有上千名選手參賽；臉書社團「中橫路況交通資訊站」已預告，賽事碰上連假，經過該路段務必小心慢行。地方抨擊，連假舉辦大型賽事合適嗎？肯定塞爆。主辦單位表示，將嚴格執行交維計畫。縣府表示，該活動依規定申請，已要求下不為例。

合歡山不分四季吸引遊客，不過高山路狹、停車場不足，周末連假經常塞滿人車，明起端午4天連假，合歡山公路已預期會塞爆。

桃園市鐵人運動協會主辦的「2023 TIS 崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，將在端午連假第3天（24日）登場，預計有1200人參賽，清晨5點從埔里出發，經台14線、台14甲線，終點在合歡山武嶺，賽事長達7小時。

臉書社團「中橫路況交通資訊站」已發文示警，賽事正值連假出遊高峰，台14甲線沿途有清境農場、合歡山、大禹嶺等熱門景點，也是南投、花蓮往返幹道，呼籲行經該路段，務必小心慢行，且切勿違停。

連假在合歡山舉辦上千人賽事，不少人批評「是嫌山上人不夠多嗎」、「周六武嶺大亂鬥等看好戲」，也有人說2011年在假日辦武嶺單車賽，當時也塞爆了。

公路總局二工處認為，連假辦賽事道路更塞，但活動已獲縣府同意，將要求落實交維計畫，不得全部占用周邊停車場，違者將列為拒辦活動黑名單。

縣府表示，賽事依規定申請，以避開高山杜鵑花季，卻疏忽排在連假期間，未來將禁止在連假辦活動；當天選手分3批上山，未來再關門時間上山者將強制下山；交維人力也提高道108人。

連假 合歡山 武嶺

延伸閱讀

端午連假 南迴公路金崙至壽卡管制砂石車行駛

新光三越全台逾30場活動串連 端午連假逛百貨樂趣多

天熱、連假將至買氣低迷 雞蛋今起再降2元

端午4天連假 桃園責任醫院無門診、垃圾收運不打烊

相關新聞

買氣弱…蛋價再降2元 便當、餐飲卻「只漲不跌」

國內缺蛋情況舒緩，北市蛋商公會昨表示，國內蛋價批發價、產地價同步再降2元，批發價每台斤從52元降成50元；產地價從每台斤...

健康主題館／退休交警不菸酒 肺功能卻如老菸槍

「醫師，我不菸不酒，為什麼肺功能會那麼差？」一名退休員警因胸悶、咳嗽就醫，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰立即為他安排肺功能檢測，一測發現他的肺功能只有同齡者的6成，和菸齡30、40年的老菸槍相較竟不相上下。這位退休員警生活規律、無菸酒習慣，肺功能檢測結果卻出乎眾人意料之外。

連3天吃粽 長者腸阻塞

吃粽子，小心腸堵塞，76歲陳姓男子長期飽受慢性便祕之苦，日前友人送來粽子，他連續三天以粽子代替正餐，不料，腹脹疼痛，連續...

新北9旬婦本土首例女性猴痘 疫苗對象擬擴大

國內上周新增十九例猴痘確診個案，包括十八例本土及一例境外，其中一例是新北市九十多歲女性，為國內首起女性猴痘本土個案，長期...

合歡山單車賽撞期端午連假 恐重演塞爆

端午連假將到，每到假日必塞車的合歡山公路，本周六將舉行自行車挑戰賽，約有上千名選手參賽；臉書社團「中橫路況交通資訊站」已...

復健醫師下背痛半年 靠增生療法治癒

聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮分享自身「以疼痛為師」治療下背痛經驗。他因為照顧家人，必須常攙扶與長時間彎腰按摩，導致下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦