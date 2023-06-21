合歡山單車賽撞期端午連假 恐重演塞爆

端午連假將到，每到假日必塞車的合歡山公路，本周六將舉行自行車挑戰賽，約有上千名選手參賽；臉書社團「中橫路況交通資訊站」已預告，賽事碰上連假，經過該路段務必小心慢行。地方抨擊，連假舉辦大型賽事合適嗎？肯定塞爆。主辦單位表示，將嚴格執行交維計畫。縣府表示，該活動依規定申請，已要求下不為例。

合歡山不分四季吸引遊客，不過高山路狹、停車場不足，周末連假經常塞滿人車，明起端午4天連假，合歡山公路已預期會塞爆。

桃園市鐵人運動協會主辦的「2023 TIS 崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，將在端午連假第3天（24日）登場，預計有1200人參賽，清晨5點從埔里出發，經台14線、台14甲線，終點在合歡山武嶺，賽事長達7小時。

臉書社團「中橫路況交通資訊站」已發文示警，賽事正值連假出遊高峰，台14甲線沿途有清境農場、合歡山、大禹嶺等熱門景點，也是南投、花蓮往返幹道，呼籲行經該路段，務必小心慢行，且切勿違停。

連假在合歡山舉辦上千人賽事，不少人批評「是嫌山上人不夠多嗎」、「周六武嶺大亂鬥等看好戲」，也有人說2011年在假日辦武嶺單車賽，當時也塞爆了。

公路總局二工處認為，連假辦賽事道路更塞，但活動已獲縣府同意，將要求落實交維計畫，不得全部占用周邊停車場，違者將列為拒辦活動黑名單。

縣府表示，賽事依規定申請，以避開高山杜鵑花季，卻疏忽排在連假期間，未來將禁止在連假辦活動；當天選手分3批上山，未來再關門時間上山者將強制下山；交維人力也提高道108人。