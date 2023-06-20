大愛留在人間！響應傳承生命接力 彰基舉辦器捐宣導
全國等候器官人數約1萬人，有簽署器官捐贈卡約54萬人，每年大概只有200到300多個大愛捐贈者，很多人因等不到器官而失去生命，彰化基督教醫院響應財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主研究中心「One Life, Live Twice 傳承生命接力賽」，今天舉辦器官捐贈宣導周開跑活動，呼籲民眾加入支持器捐行列，挽救更多人命。
這項器官捐贈宣導活動從今天起到6月27日舉辦，彰基醫療長陳明醫師表示，「One Life, Live Twice 傳承生命接力賽」器官捐贈宣導活動，主要是希望國人能夠把以前傳統「死要留全屍」的觀念做更改，而改用要把愛遺留在人間。
彰基器官捐贈移植中心暨心臟血管外科主任陳映澄醫師表示，彰基這幾年在院長陳穆寬領導下，開展比以前更多的移植個案，今年到目前大愛捐贈者163人，已讓455人接受大愛移植。至於捐贈者，彰基去年共有13位，今年到5月共有7位，他們無私捨己的愛，使許多受贈者及家屬，獲得新的生命及生活。
在今天的宣導活動中，並邀請捐贈者家屬、受贈者本人，蒞臨活動現場分享心情，表達支持器官捐贈的理念。一名捐贈者家屬表示，感謝醫療團隊、關懷師及社工師的一路陪伴，才能夠成就這麼有意義的事情，完成「弟弟的終身大事」，終止他一生的大事 – 器官捐贈，將有用的東西遺愛人間，他不是生命的消失，他是生命的延續。
這名捐贈者家屬說，相信在台灣每天等待器官移植的人很多，這不只是一個人在等待而已，也是整個家庭都在等待；因為捐贈者少，等待的人多，家屬的著急和無奈及無助，能夠瞭解與體會，這也要因緣俱足才能成就這件事，所以我們要先將自己身後事安排妥當，在生之時先規畫自己人生，讓生命發光發亮。
受贈者表示，當初因為心臟發生問題，然後原本想說可能就是更換的心臟輔助器，就永遠要背著這個機器生活下去，後來有人捐贈，而且配對成功，得到一個新的生命；非常感器官捐贈者，因為捐贈人的無私，造福了好幾個人，再次由衷的感謝。
彰基社工部主任柯智慧表示，器官捐贈是一件非常有意義的事情，民眾可以透過很多管道知道器官捐贈的訊息，首先可以到醫院的服務台做諮詢，或是到各大醫院的社會工作部，再者可以到器捐及自主中心網站，都有相關訊息。
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