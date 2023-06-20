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不是5大「魔王」病毒！3歲女童高燒+兩症狀 竟是這病毒作祟

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳劍韜建議，目前肺炎鏈球菌有1劑採自費於6個月大施打，建議5歲以下家長慮施打。圖／亞大醫院提供
醫師陳劍韜建議，目前肺炎鏈球菌有1劑採自費於6個月大施打，建議5歲以下家長慮施打。圖／亞大醫院提供

國內新冠、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等5大「魔王等級」病毒肆虐，台中3歲女童連5天高燒，就醫檢查排除這5大病毒，經X光檢查與驗尿發現是肺炎鏈球菌所致，所幸經抗生素治療後，24小時內退燒，精神及食慾也恢復正常。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜表示，近3個月兒科門診與急診發燒就醫的兒童人數明顯增加，最近這5大「魔王等級」肆虐，5大病毒共同點都是發燒；日前收治3歲女童因5天反覆高燒40度、食慾及活力下降就醫，抽血檢驗發現白血球數值高達27000／ul，發炎指數也大於10，但安排多種病毒檢驗都為陰性。

陳劍韜說明，女童沒有明顯咳嗽，經安排X光檢查發現右下肺葉明顯肺炎，「尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗」呈陽性，證實為肺炎鏈球菌引發右下肺炎，所幸接受抗生素治療24小時內即退燒，精神及食慾也恢復正常。

陳劍韜指出，過去兒童因肺炎鏈球菌感染出現肋膜積水、膿胸等併發症，病程迅速，呼吸急促困難、咳不停，到院後幾天就住進加護病房插管治療；一旦出現嚴重肺部感染，日後恐造成終生呼吸困難後遺症。

他說明，公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）2016年起常規施打後，感染人數明顯下降、嚴重度也降低。目前肺炎鏈球菌公費疫苗分別在新生兒2個月、4個月及12至15個月大施打，除了公費提供3劑外，有1劑目前採自費在6個月大施打，建議家有5歲以下小朋友的家長考慮施打，完整建立身體的免疫力。

台中3歲女童連5天高燒，經X光檢查發現，右下肺葉明顯肺炎。圖／亞大醫院提供
台中3歲女童連5天高燒，經X光檢查發現，右下肺葉明顯肺炎。圖／亞大醫院提供

食慾 抗生素 發燒

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