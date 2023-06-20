美要求加熱菸商定期交報告 民團籲：國健署應比照辦理

我國開放加熱菸在即，不過加熱菸傷害未亞於傳統紙菸，專家指出，美國食品藥物管理局（FDA）先前獲准加熱菸於美國上市，但也透過聲明強調，核准上市並非認可該菸品，且更規定加熱菸商須定期繳交報告，若加熱菸造成青少年使用率增加，FDA可撤銷許可並令其下架。台灣拒菸聯盟表示，美國經驗應可作為台灣國健署執法參考。

中研院法律學研究所教授吳全峰說，美國菲利普莫里斯菸草公司加熱菸品牌「IQOS」2017年向美國FDA遞交「菸草產品上市前申請」（PMTA），直到2019年才獲准上市，美國FDA且重申「使用任何菸品都會有危害」，且規定，加熱菸商須定期提供加熱菸使用率、年輕人與不吸菸者使用加熱菸比率、及不良反應等報告，如發現加熱菸銷售導致青少年使用率增加，FDA可撤銷許可並令其下架，呼籲國健署應參考美國經驗。

菸害防制法新修法於今年3月22日正式上路，加熱菸通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」後可合法上市販售，不過僅有業者可以向國健署提出申請審查，審查費用200萬元，並未開放一般民眾申請。

近期有特定人士號召群眾抗議政府延宕加熱菸上市，聲稱民眾要拿回修法前走私入境的加熱菸，要花審查費200萬元，董氏基金會表示，該指控是「子虛烏有」，按照法規，審查僅有加熱菸業者可向主管機關申請。

根據國健署統計，截至6月20日，國內已有5家業者依「指定菸品健康風險評估審查辦法」規定提出申請，至於審查時程，因所需審查文件、資料、樣本等皆須依規定辦理，程序嚴謹，需專家學者就業者提送文件資料逐一審查，國健署無預設立場，尊重專家審查結果，也無預設時程，如有審查結果會對外公告。

台大醫院家醫科醫師郭斐然表示，加熱菸使用「加熱菸草」而非「直接燃燒菸草」，讓人誤以為可以減害，但2018年美國菲利普莫里斯公司自行公布，加熱菸「IQOS」含有58種有毒化學物質，美國FDA資料顯示「IQOS」有22種化合物含量是傳統紙菸的2倍，有7種則是10倍以上。

研究指出，加熱菸塑膠材料加熱過程中，於90°C左右就會釋放甲醛氰醇，且加熱菸煙霧中至少含有丁二酮、鄰苯二甲酸二辛酯等62種有毒化學物質。

台灣拒菸聯盟表示，政府執意要開放加熱菸，既然對人民健康傷害已不可避免，政府應扛起責任，依循現有雖不完整嚴謹、但已通過的法規程序，確實把關，勿因別有居心的造謠或施壓而輕易放行加熱菸上市同時，需盡快且持續的建立本土的公共衛生資料，必須從生物、心理與社會三方面一起評估，確實理解加熱菸對年輕成人與非吸菸族群的影響及傷害，才有能力亡羊補牢進行菸商監測與管控。

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