親密關係「精神暴力」盛行率居冠 衛福部：一方式可蒐證

據衛福部保護司統計，台灣每5名婦女就有1人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力，其中又以精神暴力盛行率最高，達16.76%。保護司司長張秀鴛說，親密關係是沒有驗傷單的心理暴力，若早期介入處理，能夠防止事態演變為肢體暴力；懷疑自己身處精神暴力情境中的民眾，可以透過撰寫日記留下證據、申請保護令。

「親密關係行感暴力是『看不見的傷』，當事人容易疏忽、淡忘，或逐習以為常，有如溫水煮青蛙的情況，常讓被害人愈來愈無助、不快樂，自我價值也會遭受貶低。」張秀鴛指出，若心理素質較脆弱者，可能因此罹患身心疾病而須要服藥；精神暴力的樣態包括行為監控、情緒勒索、言語貶抑、經濟控制、冷漠忽視，有些同性伴侶則會以出櫃作為威脅；不同親密關係精神暴力樣態可能交互、夾雜出現，有時甚至讓當事人難以分辨「他是愛我還是在施暴。」

她表示，常見的行為控制是手機定位，美其名是思念，其實背後的動機是為了掌握、監控對方行蹤；情緒勒索則是透過「不答應就是不愛我」等話語，強迫對方依照自己意念行事；言語貶抑是透過話語損人自尊；經濟支配則更嚴重，有時被害人被要求買東西都要繳出收據，連自己賺的錢都不能支配。當被害人難以分辨是否身處精神暴力情境的時候，可以回歸感受，話時間靜下來思考對方每個行為是暴力還是愛的表現，「真的想要走的長遠，應該提出來溝通、討論，才不會病入膏肓。」兩人交往應該要快樂、要健康，不該成為負擔，甚至變成他人身心疾病的病因。

民眾遭受精神暴力情況嚴重須要申請保護令時，常擔心沒有足夠證據而申請不成。張秀鴛說，過去統計親密關係精神暴力受害者從開始記錄到向社政單位通報，由社工介入了解並申請保護令，平均要花7到8年時間，近年時程縮短，大約2年就會提出。由於精神暴力往往是長期結果，容易被疏忽、淡忘，建議民眾能夠透過文字或語音日記的形式，記下對方貶抑的言語或行為，也可以跟周遭親友訴說遇到的不良對待，這些證據日後都能據以向法官申請保護令，並非一定要留下加害人的施暴事證才能申請。