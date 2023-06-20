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台東釋迦輸陸今起解禁 屏東養殖漁民看到解禁曙光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影

屏東縣是石斑和午魚養殖重鎮，大陸去年6月先暫停輸入石斑魚，半年後再禁午魚，漁民叫苦一片，大陸宣布自今天起恢復台灣釋迦輸入，消息迅速在屏東漁民的群組熱傳；屏東縣林邊區漁會總幹事林忠敏說，農委會祭出調節產量、加強內銷、拓展外銷三箭，石斑價格目前尚可，午魚已跌至逼近成本價的每斤95元，漁民一直抱著「撐下去」、「等時機」心情，台東釋迦解禁，漁民看到重啟的曙光，莫不盼水產品跟進，恢復昔日榮景。

「台東釋迦解禁，屏東漁民都盼跟進！」屏東縣午魚養殖面積占全國近八成，枋寮鄉不僅是石斑養殖重鎮，午魚養殖面積219公頃，更居全縣之冠，去年底午魚暫停輸陸後，國內市場一時間無法消化，池邊價已由每斤140元跌至95元，鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」，鄉長洪茂豐呼籲以購買支持漁民外，也向政府喊話恢復輸陸和降低漲不停的飼料價。

接下父親石斑魚養殖事業的屏東枋寮鄉養殖戶戴兆鐘，去年初被大陸以抽驗禁藥禁止輸入，他釐清自家石斑未含禁藥後，準備再報關輸陸，未料6月全面暫停輸入；他說，漁民想法很簡單， 哪裡有錢賺就往哪去，台灣石斑八成輸陸是市場機制使然，被禁後，龍膽石斑和占大宗的龍虎斑放養量大家都減少，除了「班班吃石斑」有幫助外，外銷香港未斷，池邊價仍維持在每斤170至180元上下，但「班班吃石斑」已結束，若虧到受不了，自然會轉行，大家一直在等待兩岸僵局突破恢復輸陸，台東釋迦解禁，彷如注入一劑興奮劑，讓漁民看到希望。

屏東林邊區漁會總幹事林忠敏說，台灣石斑過擒八成輸陸是市場供需使然，大陸需求量就擺在那，雖暫時被禁，但以目前的政治局勢，漁民對恢復不樂觀，現在還是得養，看著飼料、電費繼續燒，漁民只能調節放養量因應，農委會祭出調節產量、加強內銷、拓展外銷三箭因應，漁民知道這是一時性，石斑因減量生產，加上還可以外銷香港，目前價格還算平穩，但量大的午魚，內銷市場無法消化，已跌至逼近成本價的每斤95元；大陸今天宣布自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，成為屏東漁民群組熱傳的好消息，這讓漁民看到解禁的曙光。

屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」，鄉長洪茂豐（左二）呼籲以購買支持漁民外，也向政府喊話恢復水產品輸陸和降低漲不停的飼料價格。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」，鄉長洪茂豐（左二）呼籲以購買支持漁民外，也向政府喊話恢復水產品輸陸和降低漲不停的飼料價格。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮鄉公所聯手屏東縣休閒農業展協會，今天推出結合社區小旅行的「午仔魚特色餐盒」和料理。記者潘欣中／攝影

漁民 屏東縣 釋迦

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