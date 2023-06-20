我國鳳梨釋迦禁銷大陸兩年 外銷主力轉為香港
中國大陸國台辦宣布，即日起恢復台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸，這是中國大陸對台下多項農產品禁令中，第三項恢復輸銷的農產品，但開放輸銷的是在中國大陸已經獲得註冊的包裝廠和果園，相關企業名單，已在中國大陸海關總署網站公布。2021年台灣鳳梨釋迦因為多次被檢出大洋臀紋粉介殼蟲，因此遭中國大陸禁止輸入；今天上午消息傳出，農委會目前尚未回應。
今年3月份，農委會獲食藥署轉知中國通知，取消冷鏈食品通關時實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，先恢復了台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚可進口中國；鳳梨釋迦是因為防檢疫問題遭到禁止，即日起開放。
根據農業貿易統計，今年1到5月我國外銷的鳳梨釋迦為2847公噸，包含生鮮及冷凍鳳梨釋迦；其中，2555公噸生鮮鳳梨釋迦銷往香港、占九成；而這兩年農委會力推銷往日本的冷凍鳳梨釋迦，今年1到5月共賣了18公噸，當初產業界並不看好冷凍品，認為日方接受度不高；而2022年一整年外銷的鳳梨釋迦有4397公噸，銷往香港的有3975公噸，鳳梨釋迦的外銷主力仍是對岸，依舊占九成。
大陸對台下鳳梨釋迦禁令為2021年9月20日，當年台灣鳳梨釋迦外銷總量為1萬6392公噸，銷往中國大陸為1萬4673公噸，香港為1590公噸；兩年禁運，香港成為我國鳳梨釋迦外銷的主力市場。
2021年中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，因此暫時輸入中國大陸；這兩種農產品分別占整體外銷市場的97%、95%，外銷市場主要依靠中國大陸，當初農委會繼鳳梨後，欲再拿出十億要內外銷與加工，實際上，釋迦、蓮霧極度不耐儲運，國內生產的，也並非加工品種，當初因為海疫情期間運費高漲，海空運都艱困，內外銷陷困境。
當時農委會說，內銷要產期調節、加強銷售與加工；外銷要提高外銷獎勵額度，強化中國以外(星馬、加拿大及港澳等市場)現有市場拓展；加強外銷冷凍鳳梨釋迦，開發日本越南新市場；實際上日本與越南並未開放台灣釋迦、蓮霧進口，仍需進行貿易談判；' 出鳳梨釋迦也祭出史上最高空運補貼，歐洲空運航線每公斤補助105元；若使用台大氣調櫃技術或農委會台東農改場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，格外每公斤再補貼5元，但成效有限。
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