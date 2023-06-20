我國鳳梨釋迦禁銷大陸兩年 外銷主力轉為香港

中國大陸國台辦宣布，即日起恢復台灣鳳梨釋迦輸往中國大陸，這是中國大陸對台下多項農產品禁令中，第三項恢復輸銷的農產品，但開放輸銷的是在中國大陸已經獲得註冊的包裝廠和果園，相關企業名單，已在中國大陸海關總署網站公布。2021年台灣鳳梨釋迦因為多次被檢出大洋臀紋粉介殼蟲，因此遭中國大陸禁止輸入；今天上午消息傳出，農委會目前尚未回應。

今年3月份，農委會獲食藥署轉知中國通知，取消冷鏈食品通關時實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，先恢復了台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚可進口中國；鳳梨釋迦是因為防檢疫問題遭到禁止，即日起開放。

根據農業貿易統計，今年1到5月我國外銷的鳳梨釋迦為2847公噸，包含生鮮及冷凍鳳梨釋迦；其中，2555公噸生鮮鳳梨釋迦銷往香港、占九成；而這兩年農委會力推銷往日本的冷凍鳳梨釋迦，今年1到5月共賣了18公噸，當初產業界並不看好冷凍品，認為日方接受度不高；而2022年一整年外銷的鳳梨釋迦有4397公噸，銷往香港的有3975公噸，鳳梨釋迦的外銷主力仍是對岸，依舊占九成。

大陸對台下鳳梨釋迦禁令為2021年9月20日，當年台灣鳳梨釋迦外銷總量為1萬6392公噸，銷往中國大陸為1萬4673公噸，香港為1590公噸；兩年禁運，香港成為我國鳳梨釋迦外銷的主力市場。

2021年中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，因此暫時輸入中國大陸；這兩種農產品分別占整體外銷市場的97%、95%，外銷市場主要依靠中國大陸，當初農委會繼鳳梨後，欲再拿出十億要內外銷與加工，實際上，釋迦、蓮霧極度不耐儲運，國內生產的，也並非加工品種，當初因為海疫情期間運費高漲，海空運都艱困，內外銷陷困境。