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台南稽查今年粽子微漲5元 消保官：仍屬料多平價美食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供
端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供

端午連續假期將至，台南市加強應景食材聯合稽查，走訪全市主要傳統市場及知名肉粽店家，傳統市場肉粽售價多數在30元至60元間，菜粽則介於30元至40元間，部分約調漲5元；知名店家價格售價略高，部分調漲5至10元，但仍屬料多味美的平價美食

市府提醒民眾如發現業者有價格未標示、標示不清或不合理漲價的情形，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向市府消費者服務中心申訴。

法制處表示，消保官已會同經濟發展局、市場處、衛生局及農業局於本月6日至16日走訪保安市場、東菜市場及新化、新市、麻豆市五、新營第一等公有零售市場與南北雜貨店，並至安南果菜批發市場與批發蛋行，了解粽子及內餡食材的的價格及供應情形；也到12家販售傳統粽子店家，包括再發號、劉家肉粽、海龍肉粽、楊哥楊嫂及周氏肉粽等了解價格變動情形。

市售粽子價格部份，各商家依內餡食材有不同售價，經查核10家在傳統市場固定或應景販售粽子的攤商，肉粽售價多數在30元至60元間，菜粽則介於30元至40元間，其中3家維持去年的售價，餘7家業者表示因應成本上揚，故各品項調漲5元，但仍屬料多味美之平價美食。

知名店家粽子價格較傳統市場略高一些，肉粽多數在45元至70元間，菜粽則介於35元至45元間，又查核12家店鋪中，5家仍維持去年售價，6家各品項肉粽調漲5元、1家調漲10元，調漲時間點多在今年初至4月間，業者表示主要是反映內餡食材及人力成本的增加，未漲價的店家則表示為回饋消費者，端午節前仍自行吸收成本。

另粽子內餡主要食材豬肉，仍維持今年清明節時之價格，五花肉、梅花肉1台斤約在160元至190元間；長糯米價格持平；鹹蛋黃因貨源減少及人工成本增加，視大小、品質1顆約在8元至10元間，和去年1顆約7.5元至9元相比，漲幅逾1成；粽葉因氣候乾旱產量減少，也有約1成之漲幅；而乾香菇、蝦米與花生等食材則呈現微漲趨勢，另栗子因屬進口食材，受運費影響價格也微調。整體而言，各項內餡食材供貨均穩定，又疫情趨緩市場買氣旺盛。

端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供
端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供
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端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供
端午節將屆，南市府法制處消保宮查訪市售粽子，口味多樣價格微漲。圖／法制處提供

粽子 傳統市場 美食

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