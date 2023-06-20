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這六類民眾吃粽挑時間 更要少吃顧腸胃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院提醒，粽子多油膩，患者如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量白天食用，而糖尿病、高血壓、高血脂患者，更應忌口少吃。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院提醒，粽子多油膩，患者如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量白天食用，而糖尿病、高血壓、高血脂患者，更應忌口少吃。圖／衛生福利部豐原醫院提供

本周就是端午連假，因應外購需求，各家廠商推陳出新各式粽子口味，粽子下肚，不少民眾到醫院掛號求診。豐原醫院提醒，粽子多油膩，患者如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量白天食用，而糖尿病、高血壓、高血脂患者，更應忌口少吃。

豐原醫院腸胃科王柏政醫師表示，目前粽子多數以糯米製成且配料油膩，建議患者如有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石者，儘量在白天食用，晚餐之後，盡量不吃粽子。

同時，應選擇水煮、清淡、少油的粽子。以醫學功能性角度來說，糯米蛋白大、黏性高，並不適合人體，進入腸道後易因消化不完全，引發腸漏症或過敏。

另外，粽子的高脂肪、高鹽分，會使得消化變慢，刺激更多胃酸分泌，不利逆流性食道炎或消化性潰瘍患者，也容易加速膽囊收縮，容易導致膽結石患者膽囊發炎，而對糖尿病、高血壓、高血脂患者而言也是雪上加霜，建議端午節吃粽子，應景吃點就好。

豐原醫院張淑涵營養師呼籲，這類患者每餐最多吃一顆粽子，減少使用沾醬並於同一餐搭配蔬菜水果一起食用，減輕腸胃負擔。

或是混入一些主食例如：南瓜、地瓜、栗子等原型食物的粽子，或者選擇購買部分糯米以五穀米、黑米、薏仁等全穀雜糧類取代的粽子，透過高纖維幫助消化，可減少糯米的攝取，降低腸胃道消化的壓力。

粽子 患者 高血壓

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