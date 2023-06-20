1顆端午肉粽2碗飯 桃園衛生局：控制分量少淋醬

桃園市政府衛生局表示，端午節即將到來，許多人會選購或自製粽子和家人共度佳節，傳統的端午粽固然美味，但常使用熱量高且低纖維的食材，例如五花肉、鹹蛋和花生，1顆傳統肉粽熱量約為500至600大卡，相當於1.5至2碗飯的熱量。以體重60公斤的人來說，需要慢跑1小時才能消耗掉這些熱量。

此外，調味過的內餡及淋醬常常含有額外的精製糖，這些都是隱藏的熱量，因此，對於正餐有吃粽子的民眾，衛生局建議替代該餐的主食類，並控制分量大小，避免攝取過多的澱粉和熱量。

衛生局表示，無論是鹹粽或甜粽，往往容易攝取過量、造成膳食纖維攝取過低、飲食失衡的狀態，同時也伴隨著體重增加的困擾，所以提醒民眾需要關注粽子所帶來的營養與健康問題。根據衛生福利部公告的最新版國人膳食營養素參考攝取量，成年人每日應攝取25克的膳食纖維，可以運用「我的餐盤6口訣」提高纖維的攝取量並均衡搭配其他食物。例如1顆肉粽可以搭配3分蔬菜（約1.5碗）和餐後1顆拳頭大小的水果，並且可以在餐間搭配1分乳品類（如無加糖優格或無加糖優酪乳），促進腸胃消化，同時攝取到六大種類食物，讓民眾無需擔憂飲食不均衡及攝取過量造成的肥胖問題。

此外，在選購或自製粽子時，可選擇以糙米、薏仁、燕麥、黑米及黑糯米等全穀與未精製雜糧為主，或以多種蕈菇類和低脂肉、豆類取代傳統的糯米和高脂肪餡料的粽子，這樣既能夠提供身體所需的維生素、礦物質和膳食纖維，同時減少因糯米引起的消化不良情況，避免血糖快速上升和熱量超標，讓我們在假期享受美食的同時，也能保持營養均衡，不帶來負擔。