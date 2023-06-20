22歲車禍喪命 家屬器捐造福社會

據統計，全台逾1萬位病患正在等候器官捐贈。台北醫學大學附設醫院近期完成一例22歲捐贈者陳家瓏器官移植個案，捐出了心臟、肝臟、雙側腎臟，以及雙側眼角膜等器官，讓更多等候器官捐贈的病人，有機會恢復健康。

北醫附醫器官勸募暨移植中心林建和主任表示，北醫附醫在去年與今年共完成4例皮膚、骨骼組織的捐贈；去年起移植團隊透過3D器官模型列印，在大愛器官捐贈手術後重新置入，完整捐贈者的大體；若是外傷的捐贈者，則由遺體修復專業團隊協助，讓捐贈者家屬放下心中的罣礙。

北醫附醫院長施俊明指出，近年的疫情影響器官捐贈移植的推動，但該院仍完成7例腎臟移植，包括6名大愛腎臟移植及1組活體腎臟移植，兩度完成單日2例腎臟移植。也轉介衰竭個案至其他醫院，協助2人成功完成肝臟移植。

去年3月陳家瓏在通勤途中車禍，送至北醫附醫急救，經醫療團隊搶救並裝上葉克膜，仍因腦部受損嚴重，救治機會微乎其微，在社工、關懷師、醫師等醫療團隊陪伴下，陳家瓏父母忍痛決定捐出兒子的心臟、肝臟、雙側腎臟、雙側眼角膜等器官。

陳家瓏爸爸哽咽地說，雖然不知道受贈者是誰，但知道受贈者因為瓏瓏的器官捐贈，而重新擁有健康的生活，讓受贈者家庭走向圓滿、平安，心中感到相當欣慰。

13年前成為北醫附醫首例腎臟移植的受贈者蔣學慈表示，自從換腎後，每天都跟自己的生命共同體對話，所以決定把愛傳出去，創立收洗腎患者、腹膜透析病友的護理之家。