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雨後彩虹 白袍良醫系列報導／陳炯年換心十年 參透生死 視病猶親

聯合報／ 記者邱宜君／專訪
2012年11月陳炯年急性心肌梗塞，2013年接受心臟移植，10年來這顆心臟仍規律跳動著，目前他的生活如常，仍持續堅守醫療崗位。圖／陳炯年提供
2012年11月陳炯年急性心肌梗塞，2013年接受心臟移植，10年來這顆心臟仍規律跳動著，目前他的生活如常，仍持續堅守醫療崗位。圖／陳炯年提供

我國器官移植技術不亞於歐美國家，心臟移植後約半數患者存活超過10年，台大醫院外科部副主任陳炯年也是其中一員，2013年接受移植，10年來這顆救命天使的心臟仍規律跳動著，讓他能陪伴女兒成長，繼續看診開刀，他滿心感謝台大醫院照顧，以及院內摯友同事們禱告祈願。

「從前風聞有祢，現在親眼看到祢。」陳炯年說，聖經《約伯記》這句話格外觸動心弦，回首過去，彷彿經歷一段神蹟，展望未來，盼望上帝能繼續保守。

來不及檢查 人即倒下

2012年11月的一天夜裡，陳炯年與妻子搭乘計程車時，因身體極度不適，被送至急診後，旋即失去記憶。就在發病幾天前，他參加峇里島的一場學術研討會，當時走路特喘，覺得不對勁，回國後安排運動心電圖檢查，卻在檢查前一天晚上因急性心肌梗塞而倒下，那年52歲。

台大心臟內外科團隊檢查發現，陳炯年三條主要冠狀動脈全部阻塞，緊急施以繞道手術，並用主動脈氣球幫浦打通血管，但效果不好，即使接上葉克膜，也無法讓心臟恢復功能，只得使用心室輔助器。

昏迷了一個多月，陳炯年醒來時，台大醫院心臟外科教授王水深告知，「只剩下心臟移植一途」。等待移植期間，是陳炯年人生中最痛苦的一段歷程，他做了最壞打算，向妻子交代後事，因放心不下還在讀書的兩個女兒，數度在深夜落淚。這一等就是三個月，幾度因配對不合、身體狀況不佳等因素，與救命機會失之交臂。

三個月等待 盼到換心

陳炯年表示，當時外科部主任賴鴻緒、乳房外科主任黃俊升常到加護病房探望他，並誠心禱告。台大校長楊泮池，台大院長陳明豐，以及眾多同事至病房加油打氣，讓他萬分感動，雖然只要一動，就覺得喘，容易疲累，但仍勉強自己推著心室輔助器，在房間裡走動，藉此維持最佳狀態，終於盼來一顆心。

時間快轉到10年後的現在，陳炯年日常生活與其他60幾歲醫師差不多，早上開車出門，八點到院，忙著門診及行政事物。每周維持一天手術日，專精於胃癌切除，以及縮胃、膽囊、疝氣等手術，並常示範教學。晚間七、八點下班，返家後常與人在國外的女兒視訊聊聊。

三高沒管它 感到後悔

心臟移植後的陳炯年，生活上最大的改變就是注重自身健康，戒掉甜食，跟著太太一起健康飲食，周末則至郊區登山步道走走，觀賞風景。他說，「生病前應該就有三高了，但不當一回事，後來想起來有些後悔。」雙親均有三高疾病，幾名家族中長輩因疏於控制血壓而中風離世，如果及早控制三高，或許不會心肌梗塞。

三年多來新冠疫情期間，陳炯年雖是重症高風險族群，仍堅守醫療崗位，去年9月確診，在家裡休養，服用抗病毒藥（莫納皮拉維），隔離10天後，快篩陰性，又回到醫院工作。

「不敢說對台大有什麼貢獻，只是盡我的本分，我欠台大比較多。」陳炯年說，年輕時個性執著，直拚、猛衝，以為可以拚出好結果，沒想到身體卻垮掉。現在「凡事不要強求」，做好該做的工作，不需要將自己逼到極限。

如有不舒服 立即就醫

走過生死未卜的幽谷，陳炯年更能體會急重症病患的焦慮、內心掙扎，願意花更多時間，耐心細說病情，抱持同理心，誠實地講著這是什麼病、該怎麼治療、治療後會遇到什麼情況。

陳炯年強調，每個人都應關心自己的健康狀況，從40歲起定期接受基礎健檢，年逾50歲，如經濟許可，可做進階健檢，如有不舒服，立即就醫檢查清楚，切莫拖延。

台大醫學院外科教授、台大醫院外科部副主任陳炯年。本報資料照片
台大醫學院外科教授、台大醫院外科部副主任陳炯年。本報資料照片
陳炯年

台大醫學院外科教授、台大醫院外科部副主任

●年齡：62歲

●罹患疾病：急性心肌梗塞

●發病時間：2012年11月

●症狀：走路容易喘

●治療：

冠狀動脈繞道手術→主動脈氣球幫浦→葉克膜→心室輔助器→心臟移植。目前持續定期回診追蹤，服用抗排斥藥。

想告訴病友的一句話：如果沒有健康，就什麼都沒有了，40歲起一定要定期健檢，別讓小毛病累積成大問題，也盼望社會大眾多多支持器官捐贈活動。

台大醫院 手術 主任

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