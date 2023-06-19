不只缺空服 新加坡樟宜機場來台招募地勤人員

新冠病毒疫情威脅逐漸消除，東亞地區的航空產業迅速復甦，除了本國籍航空公司開始徵才，外商也將觸角伸至台灣，範圍不限於外界熟知的空服員招募，包括新加坡樟宜，日本大阪、成田、福岡等機場，為了因應來自大中華圈的大量說中文旅客，紛紛來台舉辦徵才。業者認為，台灣年輕人的優點是情緒管理能力較佳，但學習能力方面，需要明確步驟來激發態度，才較能表現自己的優點。

協助樟宜機場地勤公司DNATA來台徵才的新加坡Maxilabour管理顧問公司表示，6月24日將在台北茹曦酒店進行面試，徵才範圍從櫃台服務、諮詢服務、安全管制、到更專業的飛行管制等，報名資訊：www.asiabest.org

與業者建教合作的亞洲大學國際學院陳英輝院長表示，過去八年來，該校有近百位同學前往樟宜機場實習，留任超過九成，擔任空服、機場安檢等工作。綜觀學生的表現，個人素質高度影響其職涯發展。校內已與業界合作就業學程，研究如何降低成本，建立有效應用AI的學習模式。

培訓業者「先鋒航空」總經理汪逸仁表示，目前合作的實習學校，除了位於中部的亞洲大學，還有北部的龍華科大與南部的南台科大，均有數十位同學參與實習。以樟宜機場而言，過去一年從海外招募了近600位工作人員，不過在疫情過後，也出現人才素質下降，績效不易提升，或者短期就離職的情況。星方對此表示，因應之道除了提高薪資與擴大職務種類，也希望與合作的大專院校強化實習培訓。汪逸仁說，在龍華科大進行一學期的教學實驗，發現AI教材與新教學方法的應用，大約50%的學生有明顯提升。