台南登革熱增1例 疫區大掃除

台南登革熱本土病例昨天再增1例，累計15例，為先前確診病例的家屬，疫情未擴散。仁德區公所本周將強力清除疫區內4戶堆積回收物品的情形，最快明天完成；另，西港區出現南市今年首例日本腦炎病例，也是經病媒蚊叮咬感染，衛生局展開誘捕病媒蚊，提醒民眾注意防治。

南市府登革熱防治中心指出，新增病例為住仁德的73歲男性，因家人先前確診登革熱，他被擴大採血發現，居住地完成戶內外化學防治作業，還在仁德區成功里共孳清203戶，發現89個積水容器，其中查獲3個陽性容器，皆已清除或投藥，並開出罰單。

衛生局也表示，動員全局各科室同仁畫分督導責任區，啟動3級複查疫區，於社區人員孳清完再次巡查，務求「趕盡殺孓」。

仁德區的疫區範圍有4戶堆積回收物品、甚至擺到戶外，兩戶自行清理完畢，但成功里成功一街、全福路的兩戶還在清理中，有3戶都在門口公告「不再做資源回收」；區長黃素美說，若資收戶囤積嚴重者屢勸不聽，一發現有病媒蚊孳生源，會開罰並請清潔隊逕行清除。

此外，西港區的日本腦炎病例為50多歲女性，衛生局調查認為，此案的住家附近就有豬舍、水田等高風險感染環境，研判感染地可能為住家附近，已到附近養豬場懸掛捕蚊燈等相關防治措施，也加強對鄰近民眾衛教宣導。