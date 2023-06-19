未來醫檢診所協助衛福部陽追計畫 落實癌症篩檢與發現

國內第一個由臨床病理專科醫師成立的「未來醫檢臨床病理科專科診所」正式開幕。由臨床病理大老孫建峰擔任院長，他指出，分子檢驗方法的進步與發展，讓長期隱身於實驗室、居於第二線的臨床病理科醫師，可以找到新角色，將大力協助衛福部的陽追計畫，真正落實癌症篩檢及早發現、早期治療的目標。

根據衛福部公布111年十大死因，癌症時鐘再度快轉，平均每10分10秒就有一人因癌症離開人世，未來醫檢臨床病理科專科診所盼能與衛福部「陽追計畫」合作，協助篩檢陽性個案的轉診及確診。

未來醫檢診所醫師陳冀寬指出，國內推動五大癌篩，國人若是透過LDCT檢查看到毛玻璃狀的徵兆，醫師其實無法給予太積極的建議，只能呼籲定期回診檢查，民眾或是惶惶不安等待，或是過度積極處置。他以當時的中研院副院長、現任行政院長陳建仁為例，陳建仁當時也是追蹤多年，當病兆惡化後，眾人迎來「期待已久」的變化，才進行手術切除。

他期待，由臨床病理醫師組成的未來醫檢診所，與國內發達的生技產業結合，當民眾檢驗出初期的變化，或許考慮可以搭配檢測痰液中的基因檢測，近一步確認癌化的可能性，再決定緩和的健康促進、持續追蹤，或是更積極的處置手段。

除了將科學化的健康風險分級評估，導入精準健康的領域，也將持續協助醫院代檢業務、藥廠人體實驗需求、民眾血緣親緣鑑定、預防醫學等。

被稱為台灣輸血醫學之母的林媽利醫師昨天也出席並指出，大約在1980年代，她與孫建峰醫師都剛從美國回台，臨床病理科的醫師們不知道自己在台灣要扮演什麼角色，兩人經常討論，並在心裡有許多掙扎，很高興看到臨床病理醫師如今找到新的定位與角色。

孫建峰說，目前的臨床病理科醫師在醫院，雖然是服務病人，但是「顧客」其實是其他專科醫師，如今，絕大多數的分子醫學檢測服務，都仰賴臨床實驗室開發的檢測技術LDTs，除了精準檢測，還需要醫師身份才有資格判讀，因此臨床病理科醫師找到了新定位，希望未來可以直接協助病患，結合政府與產業資源，成為新型態生技產業的領航者。