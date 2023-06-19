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未來醫檢診所協助衛福部陽追計畫 落實癌症篩檢與發現

聯合報／ 記者韋麗文／台北即時報導
未來醫檢臨床病理科專科診所由長庚醫學大學病理系前教授孫建峰成立，昨天開幕，包括中國醫學大學特聘教授兼中西醫結合研究所所長張恒鴻（左起）、台灣輸血醫學之母林媽利、孫建峰、台灣過敏氣喘劑臨床免疫學會理事長楊崑德、馬偕醫院病理科資深主治醫師王道遠、博錸生技董事長曹汀、芮生生醫總經理鄭浩任、未來醫檢診所醫師陳冀寬一同出席。 圖／未來醫檢臨床病理科專科診所提供
未來醫檢臨床病理科專科診所由長庚醫學大學病理系前教授孫建峰成立，昨天開幕，包括中國醫學大學特聘教授兼中西醫結合研究所所長張恒鴻（左起）、台灣輸血醫學之母林媽利、孫建峰、台灣過敏氣喘劑臨床免疫學會理事長楊崑德、馬偕醫院病理科資深主治醫師王道遠、博錸生技董事長曹汀、芮生生醫總經理鄭浩任、未來醫檢診所醫師陳冀寬一同出席。 圖／未來醫檢臨床病理科專科診所提供

國內第一個由臨床病理專科醫師成立的「未來醫檢臨床病理科專科診所」正式開幕。由臨床病理大老孫建峰擔任院長，他指出，分子檢驗方法的進步與發展，讓長期隱身於實驗室、居於第二線的臨床病理科醫師，可以找到新角色，將大力協助衛福部的陽追計畫，真正落實癌症篩檢及早發現、早期治療的目標。

根據衛福部公布111年十大死因，癌症時鐘再度快轉，平均每10分10秒就有一人因癌症離開人世，未來醫檢臨床病理科專科診所盼能與衛福部「陽追計畫」合作，協助篩檢陽性個案的轉診及確診。

未來醫檢診所醫師陳冀寬指出，國內推動五大癌篩，國人若是透過LDCT檢查看到毛玻璃狀的徵兆，醫師其實無法給予太積極的建議，只能呼籲定期回診檢查，民眾或是惶惶不安等待，或是過度積極處置。他以當時的中研院副院長、現任行政院長陳建仁為例，陳建仁當時也是追蹤多年，當病兆惡化後，眾人迎來「期待已久」的變化，才進行手術切除。

他期待，由臨床病理醫師組成的未來醫檢診所，與國內發達的生技產業結合，當民眾檢驗出初期的變化，或許考慮可以搭配檢測痰液中的基因檢測，近一步確認癌化的可能性，再決定緩和的健康促進、持續追蹤，或是更積極的處置手段。

除了將科學化的健康風險分級評估，導入精準健康的領域，也將持續協助醫院代檢業務、藥廠人體實驗需求、民眾血緣親緣鑑定、預防醫學等。

被稱為台灣輸血醫學之母的林媽利醫師昨天也出席並指出，大約在1980年代，她與孫建峰醫師都剛從美國回台，臨床病理科的醫師們不知道自己在台灣要扮演什麼角色，兩人經常討論，並在心裡有許多掙扎，很高興看到臨床病理醫師如今找到新的定位與角色。

孫建峰說，目前的臨床病理科醫師在醫院，雖然是服務病人，但是「顧客」其實是其他專科醫師，如今，絕大多數的分子醫學檢測服務，都仰賴臨床實驗室開發的檢測技術LDTs，除了精準檢測，還需要醫師身份才有資格判讀，因此臨床病理科醫師找到了新定位，希望未來可以直接協助病患，結合政府與產業資源，成為新型態生技產業的領航者。

醫師 醫學 癌症

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