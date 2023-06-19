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熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

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熱到端午恐飆37度高溫 吳德榮：梅雨鋒對缺水頗有幫助

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今天至周四逐日部分地區都將出現37度以上最高氣溫。記者侯永全／攝影
各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今天至周四逐日部分地區都將出現37度以上最高氣溫。記者侯永全／攝影

今天各地高溫炎熱，西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊。今天中午前後基隆市地區、台北市地區、新北市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周五滯留鋒在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受西南季風影響，迎風面中南部不穩定，清晨偶有局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部晴朗穩定；近山區午後偶有局部短暫雷陣雨。

各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今天至周四逐日部分地區都將出現37度以上最高氣溫。今天北部23至36度，中部22至36度，南部23至37度，東部23至37度。

吳德榮表示，周六、周日台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，近山區午後亦偶有局部短暫雷陣雨，各地氣溫偏高、天氣仍偏熱。

總結5、6月梅雨季共有5波鋒面影響，吳德榮表示，包括一波是滯留鋒，4波為移動性鋒面，除了有一波降雨很少，其他對缺水的台灣皆頗有幫助。另外，瑪娃颱風外圍環流的降雨、以及還在進行中的午後對流，也都提供重要的貢獻。

吳德榮說，可見梅雨季若只著眼在滯留鋒的起迄，過度強調入、出梅及期間的降雨量，則有掛一漏萬的缺憾，這也是氣象局將5、6月定義為梅雨季的主因之一，對水資源的逐年分析，才不致有失真之虞。

各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今天至周四逐日部分地區都將出現37度以上最高氣溫。記者侯永全／攝影
各地天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今天至周四逐日部分地區都將出現37度以上最高氣溫。記者侯永全／攝影

吳德榮 梅雨

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