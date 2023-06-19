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台鐵經濟款便當 學者：開發特色便當搶市

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

台鐵便當在萬物齊漲的年代，卻不敢漲價，面對「賣一個賠一個」的窘境，學者建議台鐵可精進開發售價一百二十元至一百五十元的便當，若好吃、用量實在，相信民眾會埋單；也可與其他餐飲單位，合作開發特色便當，將好評的品項改良為長銷便當，形塑不同品牌特色。

鐵道專家、台灣師範大學地理學系教授洪致文表示，台鐵六十元與八十元排骨便當，儼然是活招牌，相信台鐵不敢貿然停賣。他認為，若換個角度思考，有些店家並非每項商品都賺錢，虧本賣物超所值的商品，反而可吸引更多消費者上門，選購其他品項，台鐵若販售經濟款便當，雖無利潤且虧損，只要消費者記得台鐵有賣六十元便當，就是一種行銷策略。

洪致文說，台鐵的紹興雞腿、櫻桃鴨等部分特色便當，售價皆百元以上，常被搶購一空，可見對民眾而言，仍有一定的市場吸引力，尤其現在不少便當動輒近一百五十元，台鐵若持續精進開發此價錢區間的便當品項，只要好吃、用料實在，消費者就會埋單。與其花過多時間研發短打型的便當品項，不如考慮鎖定每年為舉辦鐵路便當節開發的便當品項，或與其他餐飲單位合作開發的特色便當，改良為長銷型便當。

台鐵表示會持續推出其他特色便當，增加商品多樣化，提供更多選擇。

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