逾65歲捐血卡關 熱血難助人

我國六十五歲以上捐血者人數不多，但相當「熱血」，年平均捐血次數達二點八五次，位居各年齡層之冠；不過，目前六十五至七十歲民眾每年及每次捐血量受限，且每年捐血前至少一次須由醫師親自面談，外界呼籲放寬相關規定。

為此，血液基金會開會討論，結論為「保護逾齡捐血者健康、降低捐血後發生不適風險，相關限制暫不放寬。」台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇表示，許多長者罹患慢性病，或有貧血，捐血前仍應經醫師評估。

血液基金會公關處長黎蕾表示，一般捐血人年齡為十七至六十五歲，但現已放寬六十五至七十歲，但逾齡者每三個月只能捐血一次，每次捐血二五○ＣＣ，年捐血量為男性一○○○ＣＣ，女性七五○ＣＣ，且每年捐血前至少一次須由醫師面談。

六十五歲以下的捐血人，規定寬鬆許多，每二至三個月捐血一次，每次最多捐血五○○ＣＣ，年捐血量男性一五○○ＣＣ，女性一○○○ＣＣ，且不需醫師面談。

血液基金會二○二二年年報顯示，六十五歲以上長者捐血二三二三人，為所有捐血年齡層人數最少，而年平均捐血次數卻達二點八五次，為所有年齡層最高，顯示年長捐血者充滿熱情。

對於放寬高齡捐血者限制，黎蕾表示，現行規定係參考各國作法，可保護逾齡捐血者健康，降低捐血後發生不適風險，因此，暫不放寬。

劉峻宇表示，年逾六十五歲長者為罹癌高風險族群，且常合併慢性三高疾病，容易出現貧血、血壓偏高等問題，如果捐血後血壓突然偏低或飆高，恐引起昏倒或中風，得不償失，因此，捐血前還是需要接受醫師評估。

輸血學會理事長闕宗熙說，年長捐血人需先經醫師評估，這應該不是大問題，但不方便的是大部分捐血車或捐血站並無常駐醫師，捐血中心應提升捐血的方便性。

對此，黎蕾指出，將提供更方便的捐血環境，並研議更友善的捐血流程，讓逾齡者可就近至捐血車捐血，不需再到捐血室或捐血站捐血。