桃園擴大肺癌早篩 論壇分享經驗

連續40年，癌症位居國人十大死因之首，肺癌名列十大奪命癌症第一位。早期肺癌通常沒有明顯病徵，直到出現氣喘、胸痛、持續咳嗽、痰中有血、聲音沙啞、吞嚥困難等症狀，被診斷出肺癌，大多已是晚期。

肺癌死亡率高、存活率低，主要與診斷期別有關，早期發現，早期治療是重要關鍵。肺癌初期需仰賴低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，衛福部自111年7月起，開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查。

台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

除了吸菸者外，暴露在汙染的生活、工作環境中，亦是罹患肺癌的高危險族群。桃園市為台灣工業重鎮，共有35個工業區及上萬的工廠匯集地，產生大量的工業廢氣、有害物質，包括天然懸浮微粒等。依據衛福部110年死因統計，癌症死亡人數為51,656人，肺癌死亡人數達10,040人，桃園市就有711位市民因肺癌離世。

桃園市今年3月起，提出擴大肺癌篩檢計畫，針對設籍桃園、40歲以上，具有「菸品暴露」、「相關疾病史、家族史」、「職業暴露」、「空汙及油煙」等危險因子4大類高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層篩檢。另擴大舉辦肺癌篩檢計畫城市經驗論壇，將彙整國際公衛專家、臨床權威醫師、政策制定者等多方意見，擴大桃園城市經驗的影響力。

論壇活動從國際肺癌現況與篩檢策略，帶入其與國人健康餘命的關聯性，進一步探討桃園篩檢計畫的背景、歷程與政策實施經驗。重量級與會貴賓包括桃園市市長張善政、台大公衛學院教授陳秀熙、中央研究院院士楊泮池、利物浦大學學者Prof. John Field、美國國家衛生研究院Prof. Hormuzd A. Katki、台大醫院癌醫中心副院長陳晉興、桃園市副市長王明鉅等。

論壇主軸以國際經驗對應台灣經驗，呈現桃園擴大肺癌早篩計畫經驗，在全球有其因地制宜以及提早部署策略。

2023桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇

肺盡心思 保護您

●時間：7月5日(三)08:00-12:00

●地點：桃園市綜合會議廳 桃園市桃園區縣府路11號2樓

「肺盡心思 保護您」論壇報名https://reurl.cc/11Z2nm

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