健康名人堂／單靠增加醫療支出 能改善全民健康？

最近醫界呼籲台灣應增加醫藥投資，加速引進新醫療科技與藥品。這些論點有些確是實情，例如台灣的總體醫療支出，包括健保及自費，每人每年費用約為5萬3千元（1750美元），是中高所得及OECD國家的後段班。新藥、新科技的引進，從衛福部食藥署核可到健保署最終納入給付，都確實滯後。

從全球總體觀察，醫療支出與國民健康確實高度相關，若由此推論，要改善全民健康，就要增加醫藥衛生投資，是耶？非耶？聯合國及世衛組織的答案，居然是在增加基層衛生投資的同時，同樣或更重要的是，提升婦女的受教育年限。只要婦女多受教育，嬰兒死亡率、孕產婦死亡率、平均餘命，均可獲得改善。

因為後段班國家，不只醫療支出，從基本的安全飲水、食物營養、基層社會組織，樣樣都缺乏。而婦女是家庭內最重要的健康照護提供者，婦女教育水準提高（empowerment，賦能），就同時提高家庭生產力、改善經濟。

政治安定度 也是重要因素

但改善全民健康還有一個重要因素，是聯合國及世衛都沒有、不敢，也無能提出的，那就是政治安定、政府賦能。台灣近年發展遲滯，就是因為如此。

除開後段班貧窮、動亂中國家，可以發現人均醫藥衛生投入（或稱支出），與人民的健康水準幾乎無關。例如美國每人每年醫療支出達1萬1172美元，是台灣人均的6.38倍，並擁有最先進的醫療科技，但全部健康指標，不論嬰幼兒死亡率、孕產婦死亡率、平均餘命，均不如台灣。

更有趣的是，被美國長期禁運的古巴，國民的各項健康指標均與美國相當，平均餘命甚至高於美國。台灣每百萬人擁有的高端醫療設備，如CT、MRI、高能粒子治療機、放射性同位素診斷，均多於英國，然而國人享有的健康水準卻遠不如英國。台灣的醫療科技被評為亞洲第一，但健康水準卻差日本一大截。

社會不健康 影響全民健康

國際上有多個組織從事國家健康排名，台灣雖以全民健保著稱，但不論何種排名，均不在前卅名。以彭博社的182國排名而言，西班牙第一，其餘除了日本第三、新加坡第九、澳洲第十之外，均是歐洲國家。

社會的健康，是造成台灣跟美國全民健康落後的重要原因。2022年台灣因為車禍死亡2990人，受傷高達47萬6376人次；該年美國因為槍枝事件死亡高達4萬4290人，高度影響兩地健康水準。

醫療衛生體系是社會體系的一環，近年來藍綠惡鬥，和中或抗中路線分歧，台灣南北、貧富、階級、世代等對立，民生問題有三缺，產業發展有五缺，詐騙、擄人勒索、槍擊案件頻仍。社會價值崩壞，年輕人普遍不婚、不生、不養、不活（自殺），沒有前景，家暴、虐兒、虐老、詐騙、暴力犯罪大增，貧富差距加大，有社會解組的現象。

社會的不健康，必然影響人們心理及生理健康，宏觀而言，必須減緩臨床醫學的投入，增加預防保健的占比，從目前不及1%，逐步增加至3%。

（作者楊志良為退休教授、前衛生署長）