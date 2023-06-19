健康主題館／活用3大飲食法 才能有效減重

●三者原理不同 不是人人適用

●配合規律運動 調整飲食熱量

減重方法推陳出新，今年最流行「生酮飲食」、「168間歇性斷食」、「極低熱量飲食法」三大減重方法，許多減重族群都曾嘗試過，最終仍有不少人卡關而放棄。基隆長庚醫院營養治療科營養師黃寶嶔說，這些減重方法不是人人都適用，且使用方法須循序漸進，如果只挑二周或一個月，採取極端的方式鏟肉，復胖機率是100%。

衛福部國健署今年公布「成人肥胖防治實證指引」中，成人肥胖治療流程，建議針對BMI大於等於24，或男性腰圍超過90公分、女性超過80公分的人進行治療，若有合併症如高血壓、血脂異常、第二型糖尿病、睡眠呼吸中止症、任一種心血管疾病，或有兩種以上心血管疾病者，必須飲食控制、規律運動、生活型態修正，以及至少每周量一次腰圍或BMI。

黃寶嶔說，坊間減重方法五花八門，近年最流行生酮飲食、168間歇性斷食、極低熱量飲食法，無論是哪種方法，減重者都需要先了解BMI值，計算方法為：體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，數值結果大於等於24，建議應減重改善，避免增加慢性病發生的機率。

生酮飲食：

腎、心血管病友不適合

生酮飲食是限制「碳水化合物」的攝取，不吃米飯、麵、麵包等，改以高脂的肉類、起司、奶油、堅果等高脂肪與蛋白質食物為主，當身體無法製造足夠的葡萄糖提供能量時，身體會改以分解「脂肪」所產生的「酮體」做為替代能源。

黃寶嶔表示，大量的酮體需要腎臟代謝，若是腎功能不佳或有心血管疾病，並不適用生酮飲食。依「成人肥胖防治實證指引」指出，生酮飲食短期內可以在醫護人員及營養師監督下達到效果，但不可以作為長期的飲食營養介入方式。

168間歇性斷食法：

進食熱量過高會破功

168斷食法是所有間歇性斷食法中最常被使用的方法，做法是一天24小時內禁食16小時、進食8小時，禁食期間不吃含熱量的食物，可喝水、無糖茶或低熱量黑咖啡。

黃寶嶔指出，間歇性斷食能幫助身體提高新陳代謝，提升腎上腺素並降低胰島素，幫助血糖控制，讓身體更有效的運用脂肪當主要能量來源。但進食8小時期間，如果攝取熱量過高食物，168斷食依舊無效。

極低熱量飲食法：

易復胖、疲倦、脫髮

極低熱量飲食法是每天攝取熱量控制在400到800大卡，達到快速減重效果。黃寶嶔並不建議減重採取此方法，研究指出，使用極低熱量飲食法，可增加第二型糖尿病患者的胰島素敏感性，短期減重效果很顯著，但可能出現疲倦、無力甚至有脫髮情形，且容易復胖。

黃寶嶔說，快速減重對於身體的負擔大，以一名不常運動的男性來設計減重方針，基礎代謝率若為1800大卡，會先建議熱量攝取調整為基礎代謝率的大卡數，再以每周調降500大卡的方式，最低降至每天1000大卡，逐步達到理想體重的目標。

飲食適應後，開始給予運動處方，由於活動量變大，熱量攝取也會逐步調高一些，前後至少要花半年，才能讓身體穩定，後續也不會因為突然一頓大餐，食欲大開，又無法恢復過往的飲食方式，而是可以繼續維持體態。