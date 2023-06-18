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血荒危機3／長者血液沒活力需三代輸血？ 醫：其實不然

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國際間對於血液品質規範，只要是符合捐血條件者，血液都可以於臨床使用，且輸血是為救命，「年長捐血人的血沒有比年輕人差」。本報資料照片
國際間對於血液品質規範，只要是符合捐血條件者，血液都可以於臨床使用，且輸血是為救命，「年長捐血人的血沒有比年輕人差」。本報資料照片

國內年輕族群捐血率逐年降低，年長者捐血卻十分踴躍，但有民眾認為，年長者的血液品質是否不如年輕族群，有無可能影響輸血者健康。台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇說，年輕人捐血率逐年降低，而不得不放寬捐血人年齡限制，而國際間對於血液品質規範，只要是符合捐血條件者，所捐的血液都可以於臨床使用，且輸血是為救命，「年長捐血人的血沒有比年輕人差」，仍可發揮拯救生命的效益。

輸血學會理事長闕宗熙說，最近有一個議題很夯，美國部分優生保健醫療診所進行「三代輸血」也就是先由兒子捐給爸爸，再由爸爸捐給阿公，號稱輸了年輕人的血，可以讓輸血者更有活力，延緩老化速度。但這是代表老人的血不好嗎？其實不是，因輸血是為緊急救命，年長者的紅血球攜氧量、血小板凝血功能等都沒有比年輕人差，而一般人也不會沒事輸血，因此不用去思考這個問題。

闕宗熙指出，雖然有動物實驗發現，年輕動物的血液品質比年長動物好，但實驗能否推論到人類 ，或是要輸那一類年輕人的血，輸血量要多少，怎麼輸血才有效果，目前相關研究仍十分缺乏。

劉峻宇說，就血液品質的相關動物研究，可能有些證據顯示，年輕動物的血液品質，比年長動物好，原因是全身器官會隨年齡老化，人體造血功能也是如此，但以年輕人的血液輸給年長者以增加活力，其實不鼓勵這樣的行為，因輸血多為緊急治療，「這是為了救命、救人」，即便是長者血液仍可以發揮拯救生命的效益。

劉峻宇指出，若真的要比較年輕人與年長者的血液品質，單純就年齡因素來說，年輕人血品確實會比年長者較佳，保存期限也較長，約可達一個月，相較年長者血液保存僅約2至3周，但國內用血量大，血液可能於2周內已使用完畢，使用時兩者血液品質品差異不大，「不須太執著年長者血液品質的問題」，而影響民眾捐血意願，台灣去年捐血率達8.08％，為近10年來最高，也是世界第一，鼓勵大家踴躍捐血。

捐血 老化

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