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交通部拚觀光 自行車慢旅攻台灣本島極西燈塔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南風管處推展觀光，今辦慢旅自行車，車友頂烈日前往台灣本島極西燈塔。記者謝進盛／攝影
雲嘉南風管處推展觀光，今辦慢旅自行車，車友頂烈日前往台灣本島極西燈塔。記者謝進盛／攝影

雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣沿海觀光，今辦理自行車慢騎活動，來自全台各地300名車友，騎往台灣本島極西點七股國聖燈塔，深入體驗在地特色風光。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今年規畫台南多場自行車慢遊活動，這次發起「〈極西‧集希〉鹽途必Bike．希望騎旅自行車慢遊」，總長32.3公里，上午在北門遊客中心舉辦啟程儀式，由交通部觀光局副局長林信任帶領與會300人騎單車騎往國聖港燈塔。

參與車友沿途經過鹽田潟湖、濕地生態、宗教巡禮、彩繪村；中繼站於七股遊客中心進行補給，逛逛鹹味浪潮品牌快閃店市集，車友們能用100元集希券選購雲嘉南鹹良好物，也能造訪2023年獲得美國謬思大獎「六號小島」、青鯤鯓扇形鹽田-生命之樹、青山漁港、七股紅樹林保護區、三股海鮮一條街等旅遊景點，在抵達終點站極西點國聖燈塔，有整片沙丘引人入勝，且備有燈塔明信片，讓車友透過極西燈塔下的集希郵筒投遞幸福給親友。

林信任表示，觀光局依循交通部建置自行車路網政策，將自行車運動與各地特色景點結合，推出濱海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型以及離島型等六大類型共16條多元自行車旅遊路線，今日活動包含其中夕鹽段及台江段2條路線。

雲嘉南管理處說，這次活動製作尋寶地圖，車友到訪推薦景點，完成集章、在雲嘉南地區住宿、或者消費滿額，皆可獲得豐富獎品。即日起至6月30日期間，搭乘61號西濱快線憑票根，拍下乘車照片及票根，上傳至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁，還能參加抽獎活動。

雲嘉南風管處推展觀光，今辦慢旅自行車，車友頂烈日前往台灣本島極西燈塔。記者謝進盛／攝影
雲嘉南風管處推展觀光，今辦慢旅自行車，車友頂烈日前往台灣本島極西燈塔。記者謝進盛／攝影
台灣本島極西點台南七股國聖燈塔。記者謝進盛／攝影
台灣本島極西點台南七股國聖燈塔。記者謝進盛／攝影

自行車 燈塔 觀光局

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