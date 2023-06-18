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連日梅雨鋒面石門水庫蓄水升破9成 近滿庫水位面臨放水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市石門水庫蓄水近1.9億噸，蓄水率升破9成，接近滿庫，面臨放水。記者曾增勳／翻攝
桃園市石門水庫蓄水近1.9億噸，蓄水率升破9成，接近滿庫，面臨放水。記者曾增勳／翻攝

桃園市石門水庫上游連日降雨，大大挹注水庫蓄容量，至今天上午止，石門水庫蓄水量接近1.9億噸，蓄水率升破9成，水庫再現4個多月近滿水位現象，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫距滿庫水位245公尺已不到3公尺，這波持續降雨，颱風汛期來臨，水庫面臨放水，請民眾不要接近河道，避免危險。

石門水庫5月18日蓄水量跌破7000萬噸，之後水位最低跌至225.56公尺，最近連續幾波降雨，水庫水位穩定入流回升，最近10天累計降雨量約140毫米，入流超過7100萬噸，今天上午水庫水位達242.83公尺、蓄水量達1.87億噸、蓄水率回升達91.1%，回至今年2月初言門水庫蓄水裕量好景，北水局宣布今年底前供水無虞。

北水局表示，連日鋒面靠近降雨，石門水庫水位升破達242公尺，距滿庫蓄水量大約1800萬噸，從上月最低水位至今面臨滿庫放水僅1個月，目前水庫入量持續超過放流，該局朝蓄滿水庫操作，完成1期稻作後期供灌，穩定供應民生、產業用水，水庫面臨可能放水，請民眾不要接近河道，以免危險，放水會放警報，提醒民眾不要接近。

桃園市石門水庫蓄水近1.9億噸，蓄水率升破9成，接近滿庫，面臨放水。記者曾增勳／翻攝
桃園市石門水庫蓄水近1.9億噸，蓄水率升破9成，接近滿庫，面臨放水。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 雨量 颱風

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