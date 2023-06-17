臺北市扶植原住民族事業體就給力 申請輔導資源最高30萬

台中市北區一家汽車旅館在2021年6月間，因住房顧客已過中午退房時間卻遲未退房，員工開門入室查看，發現身材壯碩的林姓男子陳屍躺在床邊地板，褲子脫到腳踝，下半身裸露，床上還有一只已拆封的保險套，房務人員私下議論紛紛，不過，鑑識人員到場採證後，第一時間從現場的死者褲子、一支被毀損的手機、及看似使用過的保險套、還有一個紙杯，認為案情不單純，進而揭穿一起女同志伴侶連續迷魂強盜命案…

2023-06-17 14:49