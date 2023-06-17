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臺北市扶植原住民族事業體就給力 申請輔導資源最高30萬
為提升臺北市原住民族事業體經營效益，促進產業競爭力，臺北市原住民族事務委員會今年針對資本額未達100萬元之臺北市原住民族事業體辦理扶植計劃，最高得申請30萬輔導資源，即日起開始徵件至6/30(五)。
臺北市政府原民會表示，為厚植臺北市原住民族合作社與原住民族事業體經濟健全發展，穩定事業經營，特以「臺北市原住民族事業體扶植計畫」徵求4家事業體進行輔導，希冀透過扶植品牌建立或再設計、商品包裝設計、網頁或社群媒體建置、網頁創意設計、社群媒體經營輔導、線上線下整合行銷、營運分析及改善措施、業務開發及銷售通路媒合、政府標章申請或其它提升事業體經營效益方案，以提升事業體經營效益為目的。
歡迎已設立登記且資本額未達新臺幣100萬元整之臺北市原住民族事業體(需檢附相關證明，如營業登記證、原住民族廠商證或負責人原住民族身份)申請，詳細資訊可於臺北市政府原民會官網及臉書查詢：臺北市政府原民會官網、臺北市政府原民會臉書。
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