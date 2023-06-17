壽山動物園端午連假開放預購 推「付費接駁」避免塞爆

下周將迎接為期4天的端午節連假，高雄壽山動物園已開放門票預購，並準備豐富活動迎接假期到來，另因動物園周邊路幅狹窄、停車空間有限，於連假期間規畫「付費接駁」服務，開車民眾可停在鼓山三路台泥臨時停車場，再搭乘接駁車前往動物園。

壽山動物園表示，端午連假門票即日起開放預購，因園區周邊停車空間有限，於鼓山二路265巷、鼓山三路口開闢台泥臨時停車場，並使用「付費接駁」搭車至園區，採公車計價模式，接駁車班距約為每15分鐘至20分鐘一班，車滿即發車。

園方提醒，為快速疏運參觀人流現場不找零，建議民眾使用電子票證或自備零錢，配合現場人員引導搭乘。台泥臨時停車場發車時間為上午9點30分至下午4點；從動物園發車的末班車時間為下午5點半，民眾務必留意發車時間。