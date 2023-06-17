壽山動物園端午連假開放預購 推「付費接駁」避免塞爆
下周將迎接為期4天的端午節連假，高雄壽山動物園已開放門票預購，並準備豐富活動迎接假期到來，另因動物園周邊路幅狹窄、停車空間有限，於連假期間規畫「付費接駁」服務，開車民眾可停在鼓山三路台泥臨時停車場，再搭乘接駁車前往動物園。
壽山動物園表示，端午連假門票即日起開放預購，因園區周邊停車空間有限，於鼓山二路265巷、鼓山三路口開闢台泥臨時停車場，並使用「付費接駁」搭車至園區，採公車計價模式，接駁車班距約為每15分鐘至20分鐘一班，車滿即發車。
園方提醒，為快速疏運參觀人流現場不找零，建議民眾使用電子票證或自備零錢，配合現場人員引導搭乘。台泥臨時停車場發車時間為上午9點30分至下午4點；從動物園發車的末班車時間為下午5點半，民眾務必留意發車時間。
高市府觀光局長高閔琳說，端午連假壽山動物園舉辦豐富活動，除了有「小人類」特色市集外，深受大家喜愛的「高雄熊」在6月23日及24日下午3點現身動物園與大小朋友互動，衛武營超人氣的「花露露」在同日下午4點也有快閃見面會，請粉絲們把握互動機會，也提醒民眾善用大眾運輸前往，可節省等候停車位時間，讓旅程更加輕鬆便捷。
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