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2.5％青少年遭網路霸凌 董氏籲設「停止網路霸凌日」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
董氏基金會執行長姚思遠（中）、心理衛生中心主任葉雅馨（左二）、衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采（右二）、金甌女中校長田桂華（右三）、金陵女中校長高亞謙（左三），響應名人威廉廖亦崟（右一）和大鶴林鶴軒（左一），提醒大家，面對網路霸凌，覺察、支持與幫助，別只是旁觀。圖／董氏基金會提供
董氏基金會執行長姚思遠（中）、心理衛生中心主任葉雅馨（左二）、衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采（右二）、金甌女中校長田桂華（右三）、金陵女中校長高亞謙（左三），響應名人威廉廖亦崟（右一）和大鶴林鶴軒（左一），提醒大家，面對網路霸凌，覺察、支持與幫助，別只是旁觀。圖／董氏基金會提供

曾遭網路霸凌者，自殺傾向明顯提高。董氏基金會調查發現，全台青少年中，2.5%有被網路霸凌經驗，根據國外研究指出，曾遭網路霸凌與青春期早期的自殺傾向有關，調查也發現，若從旁觀者轉為發聲者，有50%機率可以讓霸凌者停止行為。董氏基金會盼政府完善網路霸凌防制法，也倡議每年6月第三個星期五做「停止網路霸凌日」。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年自殺身亡比例逐年高升，令各界擔憂，根據董氏基金會2022年調查，全台青少年中，2.5%有被網路霸凌的經驗，一年之內有被網路霸凌者，5成對生活有影響，近3成感到孤單，或出現情緒不穩、易怒、躁動不安。其中18.8%的青少年有自我傷害的企圖，若換算111年度在學的113萬名國高中職生，可能高達2萬8250位青少年曾遭網路霸凌，5311位青少年曾企圖自我傷害。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，青少年遇到網路霸凌時，可能會有憂鬱、焦慮的情緒、被淹沒的感受、無力感和無價值感，父母若是觀察到孩子常流連網路、飲食睡眠習慣不正常、心情明顯低落或異於尋常，很可能是遇到網路霸凌的問題，提醒父母不要輕忽，大數據可能帶給情緒低潮的孩子更多大量的負面情緒。

陳質采建議父母3項幫助孩子避免被網路霸凌的做法，先協助孩子了解網路對生活的衝擊，教導他客觀地看待網路留言與評論。再來教他們學習在網路上維護自己的隱私權，不能隨意批評他人，建立正確的網路素養。最後，遇到任何緊急事件，一定要即時告知可信任的大人，一起討論處理的因應策略。

董氏基金會執行長姚思遠表示，網路霸凌現象日趨嚴重，對青少年身心影響不可小覷。董氏基金會自2020年起進行網路霸凌傷害防治工作，倡議「停止網路霸凌日」，發展教案、設計教育課程、短片、舉辦講座等，藉此提升青少年心理韌性及網路霸凌防治觀念。他也呼籲政府應更加正視，並完善網路霸凌防治相關的法律，就現有的法條進行修法，或是訂定網路霸凌防治專法，防堵網路霸凌。

今年董氏基金會與全台10間學校合作停止網路霸凌日的宣導，希望透過實際帶領教案課程及網路響應的方式，提醒青少年更認識網路霸凌的嚴重性並一同預防。此外也有20位名人包含體育選手林書豪、周天成、藝人廖亦崟（威廉）、林鶴軒（大鶴）合作響應，呼籲民眾正視網路霸凌造成的傷害，幫助網路霸凌受害者，別只是旁觀。即日起「2023停止網路霸凌日」系列短片-精華版、11位名人響應完整版影片，可至董氏基金會心理衛生中心YouTube觀看。（https://www.youtube.com/@jtfmh/videos）「2023停止網路霸凌日」系列短片－名人響應精華版：https://youtu.be/g1vzIc645HI。

網路霸凌 情緒

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