器捐推手李伯璋：捐贈器官發揮大愛 節省健保支出

35歲彭先生日前與朋友聚會，突然昏倒，送至急診時，檢查結果為自發性小腦出血、腦室出血壓迫腦幹，搶救後，仍因腦幹衰竭，重度昏迷。雙和醫院器捐小組與家屬溝通後，彭家雙親同意捐出兒子器官，遺愛人間，最後共捐出心臟、肺臟、肝臟、小腸及兩個腎臟，讓七名受贈者獲得重生。

健保署前署長、現任台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋表示，為了培育更多移植團隊，健保署於民國111 年拍板決定，提高腎臟移植手術支付點數，以反映腎臟移植團隊於移植手術前、中、後的付出，並鼓勵醫院及外科醫師執行器官移植手術。

為了尊重捐贈者及其家屬，民國103 年時，他提出三親等內血親或配偶優先受惠政策，且不限當時及當次，只要有等待器官移植的需求，可享優先權，如此一來，捐贈器官不僅能造福其他家庭，也能嘉惠自己的親人。

醫界將「三親等內血親或配偶優先受惠政策」譽為「捨得」政策，為「更務實、更符合東方人想法」的器捐概念，彰顯器捐者留給子孫的不只金錢財產，還有無價的健康寶藏。

「移植做好事實上可以改變健保的命運」李伯璋以透析為例，長期透析病人每人每年健保醫療費用支出為71.2萬點，腎臟移植病人則為35.2萬點，相差逾一倍。臨床證實，腎臟移植不只大幅提升腎友存活率，讓腎友擺脫折磨與限制，擁有更好生活品質，亦可節省社會成本。

為感念器官捐贈者及家屬的無私奉獻，衛福部將6月19日為器官捐贈紀念日，雙和醫院積極響應器捐政策，在大廳舉辦「One Life Live Twice傳承生命接力賽」宣導活動，器捐移植代言吉祥物「小麥貝兒」也參與宣導，希望國人踴躍簽署器捐卡，延續大愛精神，讓眾多等待器官移植的病人及家庭重獲新生。