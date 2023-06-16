鹿特丹愛樂歷經疫情展新聲 今與黃俊文演出

歷經疫情，鹿特丹愛樂管絃樂團再次來台，今晚與台灣小提琴家黃俊文首度合作，演出布拉姆斯D大調小提琴協奏曲。鹿特丹愛樂首席指揮沙尼表示，他們因為疫情限制，反而實驗出新的聲響，觀眾今晚就可在衛武營藝文中心音樂廳見證。

鹿特丹愛樂成立於1918年，歷任首席指揮包括葛濟夫、賽金等名家，來自以色列的沙尼在2018年接棒，以28歲成為該團史上最年輕的首席指揮。只不過他上任未久，疫情就席捲全球，也為鹿特丹愛樂帶來嚴酷考驗。

沙尼說，當時因為社交距離限制，樂團無法像過去那樣大家靠得很緊密一起排練，彼此距離都得離很遠，但這樣根本聽不清楚彼此聲音。

「我們因此想出過去從未實驗過的方式。」沙尼說，後來他改成自己站在中間，不同聲部各組成一個半圓，他則輪流面對不同的半圓指揮。這樣聲部間彼此都能聽到彼此聲音，而且還構成與傳統樂團排列時不同的聲響，大家都很驚喜。實驗所得也會展現在今晚的音樂會。

音樂會觀眾也會發現，現場第一小提琴和第二小提琴分開兩邊平行坐，並非最常見的依序都坐左邊。沙尼說，早年音樂會本來就是第一、第二小提琴分開坐，因為德奧音樂常用對位技法寫曲，第一和第二小提琴旋律彼此交織，不分誰比較重要。

他說，後來義大利寫歌劇，都用第一小提琴演出主旋律，第二小提琴配奏，才把第二小提琴放在第一小提琴後方。這也成了近百年常見的樂團座位配置。

沙尼表示，不過布拉姆斯小提琴協奏曲中，常用第二小提琴演出主旋律，第一小提琴有時反而不用拉，因此這回他就讓第一和第二小提琴分開平行坐。

即將與鹿特丹愛樂共譜經典的黃俊文說，鹿特丹愛樂的聲音渾厚、飽滿、有彈性，沙尼更擅長營造獨奏家與樂團精彩對話，今早彩排已讓他驚喜連連。至於他今晚將演出的協奏曲華彩樂段，會採用小提琴家姚阿幸的版本，因為該曲本來就是布拉姆斯寫給姚阿幸的。

黃俊文表示，尤其他身為台南小孩，而400年前，就是荷蘭透過傳教士把古典音樂帶到台南，開啟台灣與古典音樂關係，這次他和鹿特丹愛樂的合作，讓他好像圓滿了自己的音樂連結。

他也指出，這次來衛武營演出對他意義重大，因為在他求學階段，南部沒有好的音樂廳，都要到別的地方聽音樂會。現在台灣南部有了衛武營，他深感驕傲，這幾年他巡迴國內外，也不斷看到衛武營及南部古典音樂的成長，讓他覺得很有榮譽感。

簡文彬說，衛武營建築師侯班來自荷蘭，本來就與鹿特丹關係密切，鹿特丹又與高雄一樣都是海港，兩城透過音樂交流意義深遠，衛武營期待藉由藝術，創造更多與國際對話機會。

鹿特丹愛樂今晚另將演出布拉姆斯第1號交響曲，明晚與蕭邦鋼琴大賽最新首獎得主劉曉禹演出貝多芬第3號鋼琴協奏曲，另演出柴可夫斯基悲愴交響曲。相關資訊可洽衛武營官網。

鹿特丹愛樂管絃樂團再次來台，展現鹿特丹之聲。圖左起為樂團總經理、樂團首席指揮、衛武營藝術總監簡文彬、小提琴家黃俊文、鋼琴家劉曉禹。記者何定照／攝影

鹿特丹愛樂成立於1918年，歷任首席指揮包括葛濟夫、賽金等名家，來自以色列的沙尼（圖）在2018年接棒，以28歲成為該團史上最年輕的首席指揮。記者何定照／攝影

鹿特丹愛樂首席指揮沙尼是該團有史以來最年輕的首席指揮。記者何定照／攝影

鹿特丹愛樂明晚與蕭邦鋼琴大賽最新首獎得主劉曉禹（圖）演出貝多芬第3號鋼琴協奏曲。記者何定照／攝影

小提琴家黃俊文表示，這次來衛武營演出對他意義重大，因為在他求學階段，南部沒有好的音樂廳，都要到別的地方聽音樂會。現在台灣南部有了衛武營，他深感驕傲。記者何定照／攝影