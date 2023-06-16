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兒童感冒常用抗組織胺恐傷腦？基層醫療協會出聲了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
藥品示意圖。本報資料照片／記者曾學仁攝影
藥品示意圖。本報資料照片／記者曾學仁攝影

近期因為新北市板橋區某幼兒園餵藥疑雲，兒童用藥安全問題引起大家專注，更有人提出含有抗組織胺的感冒藥水可能影響兒童記憶力、專注力。中華民國基層醫療協會16日亦發布聲明稿表示，抗組織胺是兒童生病感冒的經常性用藥，醫師會根據病情等謹慎使用。

中華民國基層醫療協會聲明指出，抗組織胺是兒童生病感冒、過敏的經常性用藥，不論是國內外的醫院與診所很久以來都經常有在使用，醫師會根據病情、年紀、體重、肝腎功能狀況、有無合併症等謹慎使用，特別是對兒童看診有相當訓練經驗的醫師更是如此，每一種藥物如果濫用（包含精神科用藥）都有可能產生毒性，所謂「適量是藥，過量是毒。」就是在表達此事。

聲明亦提及，「新北幼兒園餵藥事件應該早日偵結，讓大眾了解幼兒園是否有違法餵食幼兒安眠藥？讓父母及兒童早日安心，切勿轉移焦點於其他兒童用藥是否可不可用？該不該用？有無副作用？等議題。所有藥物如果濫用都有其風險存在，都必須謹慎在專業醫療人員監督處方下才能執行。」

藥師公會副發言人王明媛也表示，小朋友使用抗組織胺，常用在過敏、皮膚搔癢等症狀，常見副作用如口乾、想睡覺等，算是安全性很高的藥物。她表示，抗組織胺藥物會影響記憶力、注意力是無稽之談，民眾不需要過度跟新聞事件交叉聯想。

馬偕醫院小兒感染科主治醫師邱南昌也說，抗組織胺藥物會出現想睡覺的副作用，想睡覺的時候當然可能會注意力不集中，希望家長不要過度解讀、過度延伸。重點在不需要的藥品不要隨便服用，要根據醫師指示服藥，現在兒童用藥議題容易被過度延伸，家長如果擔心可以在拿藥的時候問一下可能副作用。

醫師 感冒 新北 幼兒園

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