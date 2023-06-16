台61西濱大安休息站 拚9月底完工開張

台61線西濱快速公路全長逾300公里，目前僅有雲林一處口湖休息站，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取，大安區大安港路設置第二個西濱公路休息站，規劃7-11商場、假日農特產品展示區、小賣場區等，力拚9月底完工啟用。

今天上午，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌邀集交通部公路總局、大安區公所及大安區海墘里里長王勝宗、福住里里長吳添福等人視察休息站工程。

蔡其昌表示，西濱公路是台灣沿海非常重要的一條道路，很多用路人、遊客及地方民眾都認為西濱公路應該像國道設置休息站，他因而向交通部爭取在大安區設置休息站，規劃靠近大安港路的西濱橋下設置商場及停車空間，目前相關工程已經開始施工，目標希望在9月底完工啟用。

交通部公路總局第二區養護工程處處長謝俊雄指出，大安休息站是西濱快速公路的第二個休息站，未來預計有7-11商場進駐、假日農特產品展示區、小賣場區及男女廁所與大客車、小型車、重型機車、機車、腳踏車的停車位。

市議員施志昌說，爭取台中大安設休息站，除讓南來北往的貨車司機有休息之處，也結合當地觀光景點以及產業，如大安濱海樂園、近年因衝浪而聞名的松柏漁港、觀光農場匠師的故鄉，結合農村特色的餐飲、划船、摸蛤仔兼洗褲，讓大甲、大安的觀光發展更加蓬勃。