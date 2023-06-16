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旅行團責任險擬提高至250萬 這細項調整卻引旅行業抗議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部去年底預告修正「旅行業管理規則」條文，提高旅客責任保險意外死亡投保金額從200萬提升到250萬，但無過失責任認定，卻被改為有過失責任認定，引發旅行業抗議。示意圖。本報資料照片
交通部去年底預告修正「旅行業管理規則」條文，提高旅客責任保險意外死亡投保金額從200萬提升到250萬，但無過失責任認定，卻被改為有過失責任認定，引發旅行業抗議。示意圖。本報資料照片

交通部去年底預告修正「旅行業管理規則」條文，提高旅客責任保險意外死亡投保金額從200萬提升到250萬，但無過失責任認定，卻被改為有過失責任認定，引發旅行業抗議。業者指出，若改為須認定有過失才理賠，獲賠的機率將大幅降低，原先會議記錄未細說這一項調整，而金管會卻跟保險公司站在一起，影響消費者權益。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，現在無論國內外旅行團都規定要投保契約責任保險，若旅客於旅遊過程發生事故，保險公司能代替旅行社賠償，不僅保障消費者權益，也幫助許多沒有風險承擔能力的中小旅行社，對雙方都是保障。

他表示，現行規定最低保額為200萬元、上限500萬元，無過失責任即可理賠，但隨著物價通膨，保額下限2、30年都沒改變，現在雖來擬將最低保額提升至250萬元，但除了250萬元為無過失責任認定，250萬元以上至500萬元皆被改為須顯有過失才可理賠，且須經訴訟裁定

李奇嶽指出，原先的無過失理賠範圍包括天災、不可抗力等各項因素，較能保障旅客權益；若改為有過失責任認定才可理賠，獲賠的機率將大幅降低，不僅影響消費者權益，也不利於旅行業，等同讓旅遊保險走回頭路。

李奇嶽表示，台灣2019年國內旅遊人次達1億7000萬，其中有10分之1是透過旅行團，國內加上國外旅行團一年至少有3、4千萬人次，未來這些旅客的權益恐都被剝奪。

他指出，疫情3年發生防疫險之亂，疫情趨緩降級後，保險公司因為賠太多錢，片面改變很多條文，金管會卻跟保險公司站在一起，影響消費者權益。業界目前傳出此條例將於10月上路實施，但過程中卻都沒找旅行業代表溝通。

旅行社總會國旅召集人林義順、國民旅遊發展協會創會理事長朱永達也發出陳情書指出，用朝三暮四的手法來剝削旅客權益實在不可取。國家政策本應站在消費者角度，對於消費者的保障越完善越好，如今卻背道而馳，全然罔顧消費者權益。此外，費率本就由產險公司當時制定，若因理賠過多而不划算，應該從成本考量，不應以削減保障權益為因應之策。

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