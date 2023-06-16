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最新疫苗病株建議出爐 新冠疫苗擬接種XBB.1.5單價

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。本報資料照片

新冠肺炎疫情於秋冬可能再度來臨，為做好事先防範，莫德納正在研發新一代次世代疫苗美國FDA已經拍板建議選用XBB作為疫苗變異株。疾管署副署長羅一鈞表示，可能會是以XBB.1.5座為主要流行株，疾管署會持續跟莫德納公司保持聯繫，並且預計採單價疫苗接種。

羅一鈞說，美國FDA專家小組以21比0，全票通過新冠疫苗主流株應該改為XBB，討論過程中也顯示XBB.1.5是最被優先考慮的選項，並且建議採單價街裝；疾管署會持續跟莫德納保持聯繫。

羅一鈞表示，目前我國流行病毒仍是以XBB為主。依照疾管署最新公布結果，四周監測總計本土檢出病毒株XBB佔72%，而上周新增檢出120例Omicron亞型變異株確定病例，其中74例本土個案中分別為62例XBB （XBB.1.5占17例）。

疾病管制署長莊人祥日前表示，美國FDA決議今年疫苗病毒株後，莫德納、BNT都會針對結果研發新一代疫苗。若以時程推算，疫苗廠9月送審資料，預計9月中可以讓我國民眾接種疫苗。

目前我國與莫德納簽署2023年1500萬劑COVID-19疫苗供應合約將分批供應基礎劑及次世代疫苗，目前仍有1477.3萬劑合約未到貨。

衛福部次長王必勝曾表示，新一代次世代疫苗來台後，同樣須經過緊急使用授權（EUA）程序進行審核，預計施打對象為高風險及脆弱族群，且必須距離上一劑新冠疫苗接種超過3個月，一般民眾則不一定要打。

次世代疫苗 莫德納 美國

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