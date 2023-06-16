連日暴雨菜價微漲 農糧署：端午節前蔬果供應充足

農委會農農糧署表示，近期台灣地區受梅雨滯留鋒面豪大雨影響，蔬菜雖有部分產區受損，仍正常供應。本周（6月13日至15日）台北果菜市場蔬菜平均日交易量1303公噸，較上周（6月6日至11日）1281公噸，增加1.7%；每公斤平均價格26.7元，較上周上漲6.4%，尚屬夏季正常價格。

農糧署說，端午節為國內三大節日，目前國內蔬菜供應充裕，品質良好，價格親民合理，為充分供應消費者需求，農糧署要求各產銷業者、批發市場及產業團體加強端節期間蔬果供需調配。

農糧署表示，端午節期間民眾常用應景蔬菜花果類（扁蒲、絲瓜、茄子、長豇豆、苦瓜）、根莖類（竹筍）及短葉菜類（小白菜、A菜、青江白菜、莧菜、甕菜）已進入產期，請消費者多加選用；高冷地生產的大宗蔬菜如高麗菜、大白菜等均已生產上市，供應充裕，價格平穩。

另應景水果包括桃、李、愛文芒果、鳳梨、荔枝、番石榴及瓜果類目前均產量充足，可充分滿足國人所需。

農糧署表示，各項農產品節前供應將加強調配，112年端午節連休4天，預估蔬果供應量均較平日增加20%以上，其中台北果菜市場蔬菜預估進貨量可達1420公噸，水果則增加至750公噸；會機動加強調配市場供需。