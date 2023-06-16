偏鄉居家臨終 馬偕陪尖石人落葉歸根

老家在新竹尖石鄉泰崗部落的陳先生，幾年前罹患食道癌末期，去年又確診新冠肺炎，兩度進出加護病房及插管治療，因病情反覆，陳先生表達想回家的心願，經醫師評估與家屬討論後，決定撤除管路送他返家，最後在尖石鄉秀巒衛生室醫護的陪伴下，讓病人落葉歸根。馬偕醫院家醫科醫師花大鈞說，在偏遠山區進行居家臨終，能做的就是幫助讓他好好走。

秀巒衛生室護理師李紫寧表示，當地民眾遇到醫療問題，往往會先打電話到衛生室諮詢應該如何處理。陳先生回家後精神不錯，但已撤除鼻胃管無法進食又呼吸喘，因此家屬致電求助，她與花大鈞就帶上醫療包趕往陳先生住處。

看到病人呼吸已出現囉音，花大鈞評估再給予點滴或鼻胃管等侵入性治療效益不大，且提高出血風險，因此給予氧氣幫助呼吸，安撫家人情緒，並說明病況及臨終可能情形，給予家屬心理建設與支持；李紫寧則引導家屬給予陳先生一點梅乾沾沾味道及沾糖水的海棉棒吸吮濕潤口腔。當晚陳先生在兒子趕回家後，在所有至親好友的圍繞中離世。

李紫寧指出，安寧緩和麻醉管制藥品需經過有安寧專科訓練的醫師才能開立，重症末期病人在返家臨終前，經由會診安寧緩和專科醫師評估後開立適當藥物提供帶回，藥物不足時衛生室會安排轉介評估，因此衛生室並沒有相關常備藥物，在陪伴病人人生最後一段路上，許多情況都得「隨機應變」。

李紫寧說，後山居民常會因為「距離」造成就醫不便，現實情況是「一人住院、一家停擺」的生活型態，對家庭是很大的衝擊，為解決這些問題，衛生室希望能將「疾病治療」往前推進到「預防醫學」。以部落居民最易發生的關節退化、椎間盤突出等問題，衛生室除安排課程或隨機教導正確姿勢與居家簡易復健方式外，也期待能有復健科常駐、提供農機具改善補助或改善、強化部落農業職業醫學需求等。

馬偕醫院自2001年承接健保署尖石鄉醫療給付效益提升計畫（尖石IDS計畫），20年來在秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師。以往短期巡迴醫療對於偏遠山區防治急性傳染性疾病成效不錯，如今偏鄉民眾飽受慢性病所苦，因此個案管理、追蹤是衛生室重要的工作。