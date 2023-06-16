聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉居家臨終 馬偕陪尖石人落葉歸根

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
為方便部落民眾，醫護到部落空地進行個案追蹤。圖／馬偕醫院提供
為方便部落民眾，醫護到部落空地進行個案追蹤。圖／馬偕醫院提供

老家在新竹尖石鄉泰崗部落的陳先生，幾年前罹患食道癌末期，去年又確診新冠肺炎，兩度進出加護病房及插管治療，因病情反覆，陳先生表達想回家的心願，經醫師評估與家屬討論後，決定撤除管路送他返家，最後在尖石鄉秀巒衛生室醫護的陪伴下，讓病人落葉歸根。馬偕醫院家醫科醫師花大鈞說，在偏遠山區進行居家臨終，能做的就是幫助讓他好好走。

秀巒衛生室護理師李紫寧表示，當地民眾遇到醫療問題，往往會先打電話到衛生室諮詢應該如何處理。陳先生回家後精神不錯，但已撤除鼻胃管無法進食又呼吸喘，因此家屬致電求助，她與花大鈞就帶上醫療包趕往陳先生住處。

看到病人呼吸已出現囉音，花大鈞評估再給予點滴或鼻胃管等侵入性治療效益不大，且提高出血風險，因此給予氧氣幫助呼吸，安撫家人情緒，並說明病況及臨終可能情形，給予家屬心理建設與支持；李紫寧則引導家屬給予陳先生一點梅乾沾沾味道及沾糖水的海棉棒吸吮濕潤口腔。當晚陳先生在兒子趕回家後，在所有至親好友的圍繞中離世。

李紫寧指出，安寧緩和麻醉管制藥品需經過有安寧專科訓練的醫師才能開立，重症末期病人在返家臨終前，經由會診安寧緩和專科醫師評估後開立適當藥物提供帶回，藥物不足時衛生室會安排轉介評估，因此衛生室並沒有相關常備藥物，在陪伴病人人生最後一段路上，許多情況都得「隨機應變」。

李紫寧說，後山居民常會因為「距離」造成就醫不便，現實情況是「一人住院、一家停擺」的生活型態，對家庭是很大的衝擊，為解決這些問題，衛生室希望能將「疾病治療」往前推進到「預防醫學」。以部落居民最易發生的關節退化、椎間盤突出等問題，衛生室除安排課程或隨機教導正確姿勢與居家簡易復健方式外，也期待能有復健科常駐、提供農機具改善補助或改善、強化部落農業職業醫學需求等。

馬偕醫院自2001年承接健保署尖石鄉醫療給付效益提升計畫（尖石IDS計畫），20年來在秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師。以往短期巡迴醫療對於偏遠山區防治急性傳染性疾病成效不錯，如今偏鄉民眾飽受慢性病所苦，因此個案管理、追蹤是衛生室重要的工作。

醫師 馬偕醫院

延伸閱讀

中風後吞嚥困難增吸入性肺炎風險 中榮有效降死亡率

從預防醫學到臨終關懷 馬偕尖石秀巒衛生室撐偏鄉醫療

打30劑強心針搶救後家屬同意拔管 佛光大學2女碩士生雙雙不治

影／原民壯丁清巨石 笑翻旁觀民眾：石頭有抓地力

相關新聞

狂牛症疫情才一年半…加牛放寬進口 消基會籲拒買

行政院昨天拍板開放加拿大全牛齡進口，即刻生效，行政院發言人林子倫表示，開放將有助於台灣與國際關係。不過，加拿大二○二一年...

超獵奇！日月潭空拍竟見「巨魚」吞九蛙 管理處再揭魚眼秘密

受惠於梅雨挹注，日月潭解除乾旱水情，蓄水率迅速回升，甚至逼近滿水位，先前因大旱裸露的九蛙開心吃水，近期有民眾空拍九蛙，不...

滯留鋒龜速移動！北部明「接招」迎大雨 恐一路濕到端午連假

明天梅雨滯留鋒移動從南往北移，預估全天帶來明顯雨勢，各地有有局部大雨機率，中南部地區、午後的北部地區可能發生豪雨。周六滯...

1500噸流向不明！消基會：查美豬 政府做樣子

萊豬開放進口逾兩年，政府昨又拍板加拿大全牛齡牛肉進口。對此，消基會董事長吳榮達呼籲，日前消基會抽查通路近三百件豬肉相關食...

開放加拿大全牛齡牛肉 國內畜牧業者提意見未獲食藥署回應

行政院通過進口加拿大牛的修正條例，預計下半年就可吃到加拿大「全牛齡」的牛肉，而加拿大牛肉也正在參加台北食品展，但是距離加...

新冠疫後新威脅 「抗藥性細菌」每年恐奪逾3萬人性命

新冠走入後疫情時代，兩大感染醫學會憂心新一波隱形風暴「抗生素抗藥性疫情」。疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都很重視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦