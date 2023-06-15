愛樂管弦重現貝多芬經典 皇帝、命運登場

重現貝多芬經典！台北愛樂管弦樂團推出貝多芬系列音樂會，首場將於23日在兩廳院演出。樂團首席指揮林天吉15日於行前記者會表示，即將邁入40大關的台北愛樂，也以本次貝多芬音樂會畫下里程碑。本次鋼琴演奏家汪奕聞更陶醉演奏貝多芬的作品，昂揚音符瞬間充滿記者會現場，感染力十足。

汪奕聞於記者會現場演奏貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，隨著他的手指觸碰琴鍵，激昂的音符、極具表現力的旋律迸然而出；後續演奏轉為悠美柔長，輕揚的樂音飄散於記者會現場。

台北愛樂管弦樂團成立於1985年，即將邁入四十大關。對此，台北愛樂管弦樂團將推出《貝多芬系列》演奏會，演出九大交響曲，第一場演出日期拍板在23日，包括汪奕聞、樂團首席指揮林天吉共同出演貝多芬第五號鋼琴協奏曲《皇帝》與第五號交響曲《命運》。

林天吉表示，下一場系列音樂會預計在10月問世，後續幾場則會在明後年陸續登場。他說，目前也有討論，是否用實驗性的方式演出貝多芬早期的「古樂」，但需要與兩廳院協商檔期。

台北愛樂管弦樂團製作統籌陳倩芬受訪時表示，本次系列音樂會的時間長達兩年，其實是因為兩廳院的檔期比較難敲定，但她也透露，最後一場音樂會應會落在後年的時間，將演出貝多芬最為人稱道的作品《第九號交響曲》。

本次演奏者汪奕聞不僅拿下日本「第六屆仙台國際音樂大賽」亞軍與觀眾獎，也有德國漢諾威音樂戲劇學院與美國西北大學的雙音樂博士學位。他致詞時表示，很榮幸能參與台北愛樂管弦樂團疫情後的表演，透露「自己從小就是聽台北愛樂管弦樂團的音樂長大的」，很高興能有機會能進行演出。

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