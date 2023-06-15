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台加修正牛肉協定 將開放全月齡牛進口

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院15日宣布，將開放加拿大全月齡牛肉進口。（中央社）
行政院15日宣布，將開放加拿大全月齡牛肉進口。（中央社）

加拿大牛肉貿易將解禁！行政院15日通過「加拿大牛肉進口修正協議」，等衛福部跑完流程，就會開放加拿大30月齡以上牛肉進口。食藥署長吳秀梅說明，經評估可忽略相關食用風險，但在《食安法》規定的敏感部位仍不會進口。不過，消基會對此仍深有疑慮。

只剩加拿大未進口

行政院15日通過「台加牛肉協定」，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，食安辦公室主任許輔說明，狂牛症疫情後，我國在102年先開放美國牛肉輸台，103年開放加拿大30月齡以下的牛肉輸台，並對很多細節進行規範與管制，後續如美牛就有陸續調整進口範圍。

食藥署長吳秀梅說，經過多年評估，認為加拿大相關牛肉進口都符合規範，食藥署也有派遣專家實地考察，確認30月齡以上牛肉合格率符合科學標準，經過兩次BSE專家諮詢會評估後，才決定鬆綁，並開放進口。

會嚴格抽驗

不過吳秀梅也說，食藥署向來都有抽驗機制，最低抽驗率是2到10%，如果有不符合，就會提升到20%到50%，再不合格的話就會逐批抽驗，而經抽驗不合格的產品都會要求廠商運回或就地銷毀。

她解釋，雖然一般食用牛肉平均屠宰年齡為18個月，但若不開放30月齡以上，對進口方的屠宰處理不方便（非關稅貿易障礙）。

但消基會曾召開記者會質疑，加拿大牛傳出狂牛疫情，才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，現在進口全牛齡牛肉，完全輕忽了消費者倚重政府為民把關的期待，反對開放加拿大全齡牛肉進口，若政府開放，不排除發起拒買行動。

【更多精采內容，詳見

加拿大 抽驗 食藥署

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