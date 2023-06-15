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日本腦炎花蓮現蹤 醫師提醒防蚊 適齡幼兒接種疫苗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。本報資料照片
日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。本報資料照片

國內今年已出現日本腦炎確定病例，其中一例在花蓮，是一名50多歲男性。花蓮慈濟醫院提醒，每年6月到7月是日本腦炎流行高峰，致死率約2到3成，且可能留下神經性或精神性後遺症，提醒若有發燒、頭痛、痛到嘔吐等症狀，要盡快就醫，也呼籲家長帶適齡幼兒接種疫苗。

這名50多歲的男性，日前因發燒、頭痛、說話不清楚、意識改變等症狀，到花蓮慈濟醫院急診室求醫，醫師問診發現，病人居住環境附近有稻田及溝渠，且常有蚊蟲飛舞，初步排除新冠肺炎、流感可能性後，透過腦脊髓液檢查發現感染病毒性腦炎，進一步檢驗確診日本腦炎。

花蓮慈院重症加護內科主任陳逸婷說，每年5到10月是台灣的日本腦炎流行季節，根據疾管署統計，到6月13日止，連同花蓮這一例，國內已有3例日本腦炎確定病例。

陳逸婷也是傳染病防治醫療網東區副指揮官，她指出，日本腦炎是感染日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜，小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的是急性腦炎。

她指出，日本腦炎是經由病媒蚊叮咬，不會直接人傳給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。若住在豬舍、農田等高風險環境的民眾，可穿著淺色長袖衣褲，搭配防蚊藥劑，病媒蚊叮咬人的高峰期在清晨和黃昏，這時候要盡量避免到高風險環境活動。

陳逸婷說，預防日本腦炎最有效的還是接種日本腦炎疫苗，新生兒出生滿15個月就可接種第一劑，間隔12個月接種第2劑，建議家長帶適齡幼兒到合約院所或衛生所接種；成人若覺得有感染風險，也可到醫院評估自費接種。

稻田的積水可能成為孳生病媒蚊，也屬於日本腦炎的高風險環境，醫師提醒清晨和黃昏要盡量避免活動。本報資料照片
稻田的積水可能成為孳生病媒蚊，也屬於日本腦炎的高風險環境，醫師提醒清晨和黃昏要盡量避免活動。本報資料照片

日本腦炎 花蓮 頭痛

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