紅豆傳統銷路受挑戰 農糧署推食譜供學校午餐參考

這幾年，國內紅豆產業逐漸萎縮，且加工轉移採取其他產品，國內紅豆銷路受到挑戰。農委會推廣國產雜糧，希望結合節慶以及學校午餐，讓學童從小支持本土農業、食農教育，也減少碳足跡，也會作成食譜，讓學校參考。

農糧署今天舉行「學校午餐紅豆泥Oishii」紅豆食譜與教案徵件頒獎暨成果發表，從76件學校午餐秘書、廚工發想的各種紅豆料理作品中，選出20件，包括有南投炎峰國小的「荷葉相思紅薏仁蒸軟排」；馬公國小印尼廚工的東南亞甜湯「鄉思啵啵瓜瓜」；還有烏來國中的「彩虹芳香竹筒飯」，這些食譜結合各種飲食文化，都會公布在網站上，讓學校參考學習。

台灣在2002年加入世界貿易組織(WTO)大蒜、花生、紅豆等23項重要農產品由限制進口或管制進口改採「關稅配額」開放進口，其中，紅豆每年配額量2500公噸。

高雄美濃農會總幹事鍾清輝表示，這幾年對紅豆農民來說，產量、價格、收成都不佳，尤其去年，因為氣候不穩定，各種農產品生產都不順利；紅豆八成都用在加工，是不是產銷履歷紅豆、是不是本土豆不是這麼容易被凸顯，一般人要買紅豆回去煮的機率也很少，所以要找其他的通路，比如入菜。

鐘清輝說，紅豆全台灣也就5000、6000公頃，過去美濃最高紅豆種植面積超過1000公頃僅次於萬丹，農民認為農會會收購，因此有恃無恐越種越多，但這幾年，農民沒賺錢，土地適度做其他利用，或做成黃豆、黑豆去減少紅豆面積；去年要保收購價38元，原本農委會要保40元，但這價格除了保最低價，同時也等於定了價格的天花板，他認為，紅豆產銷最主要還是供需問題，主要還是推加工產品，現階段美濃面積已降到600公頃，推估今年會更少。

也有業者說，政府介入提高收購價，或者進口配額外關稅不論多少，最後仍是轉嫁消費者，生意人還是要賺錢；加工不必然使用國產豆，比如烘焙業者，就直接進口紅豆泥就好了，連國內加工都不用了，也是國內紅豆產業萎縮的原因之一。

農委會農糧署長胡忠一表示，國內紅豆生產面積5500公頃，產量每公頃平均兩公噸約1.1萬公噸，每年都還要進口配額2000公噸，出口1500多公噸，進口主要澳洲、阿根廷、美國加拿大、泰國，出口到香港、美國、馬來西亞。