影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發

紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小紫斑蝶，紀錄片「消失的紫斑蝶」導演詹家龍前往勘查，確實發現大爆發景象，相當珍貴，目前已偕行動藝術家林俐貞製作告示牌，提醒民眾別搖晃樹木，驚動這些美麗的嬌客。

小紫斑蝶主要分布在南台灣低海拔山區，展翅後約有5至7公分，翅形近似圓翅前翅腹面中央有一枚白色斑點，是台灣紫斑蝶屬中體型最小的，雄蝶翅膀前後緣呈弧形突出，後翅背面中室附近有一片灰褐色性斑；雌蝶前翅後緣則呈一直線。

長期研究紫斑蝶的詹家龍導演表示，小紫斑蝶幼蟲一般寄宿在桑科的盤龍木，大崗山盤龍峽谷一線天很重要的繁殖地，他觀察這個繁殖地長達七年，最近群蝶飛舞的景象可遇不可求，一年中就這幾周可以看見紫斑蝶大爆發的壯觀景象，秋末就會遷徙到茂林越冬。

高市農業局植生科表示，紫斑蝶為了繁殖、度冬，會在台灣島內長途遷徙，大崗山盤龍峽谷一線天附近生態環境因適合小紫斑蝶繁殖，才有令人驚豔的大爆發。