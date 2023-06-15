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影／珍貴畫面！高雄大崗山一線天驚見小紫斑蝶大爆發
紫斑蝶通常每年冬天至隔年3、4月聚於高雄茂林山區越冬，之後往北飛行，但近日有民眾在高雄大崗山往「一線天」的小徑發現大量小紫斑蝶，紀錄片「消失的紫斑蝶」導演詹家龍前往勘查，確實發現大爆發景象，相當珍貴，目前已偕行動藝術家林俐貞製作告示牌，提醒民眾別搖晃樹木，驚動這些美麗的嬌客。
小紫斑蝶主要分布在南台灣低海拔山區，展翅後約有5至7公分，翅形近似圓翅前翅腹面中央有一枚白色斑點，是台灣紫斑蝶屬中體型最小的，雄蝶翅膀前後緣呈弧形突出，後翅背面中室附近有一片灰褐色性斑；雌蝶前翅後緣則呈一直線。
長期研究紫斑蝶的詹家龍導演表示，小紫斑蝶幼蟲一般寄宿在桑科的盤龍木，大崗山盤龍峽谷一線天很重要的繁殖地，他觀察這個繁殖地長達七年，最近群蝶飛舞的景象可遇不可求，一年中就這幾周可以看見紫斑蝶大爆發的壯觀景象，秋末就會遷徙到茂林越冬。
高市農業局植生科表示，紫斑蝶為了繁殖、度冬，會在台灣島內長途遷徙，大崗山盤龍峽谷一線天附近生態環境因適合小紫斑蝶繁殖，才有令人驚豔的大爆發。
不過農業局不希望民眾在此時節過度驚擾紫斑蝶，提醒大家若前往賞蝶，千萬別搖動樹幹，攀折樹木或噴灑農藥，捕捉蝴蝶，農業局也會攜手民間團體在大崗山生態園區廣植蝴蝶的蜜源和食草植物、樹立解說牌，打造成開放式蝴蝶園，讓紫斑蝶生態之美永續傳承。
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