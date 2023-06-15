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健保藥價降 含乙醯氨酚止痛藥降幅8%

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署公告，七月起調整120項健保藥品價格。本報資料照片／記者許正宏攝影
健保署公告，七月起調整120項健保藥品價格。本報資料照片／記者許正宏攝影

健保署昨公告，七月起調整一二○項健保藥品價格，品項包括晚期卵巢癌憂鬱症及含乙醯氨酚的解熱、止痛藥等治療用藥，其中晚期卵巢癌、乳癌治療藥物，降幅達兩成一；另有八項含乙醯氨酚藥品價格也遭調降，降幅百分之八。

不過台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎指出，原物料持續上漲，藥價調整後，恐影響廠商生產意願，讓缺藥議題更難解，影響民眾用藥權益。

健保署公告顯示，此次調整藥品價格中，降幅最多者為治療晚期卵巢癌、乳癌藥物，健保藥價從一七一一元降至一三五○元，降幅為兩成一；部分抗憂鬱藥品，藥價從一五點五元降至一二點四元，降幅也是兩成一。用於治療胃潰瘍的「泰克胃通」降幅達一成二。至於民眾最常使用含乙醯氨酚類的解熱、止痛藥，則有八項藥品受到影響，健保價格從每顆三點二一元降至二點九五元。

沈采穎說，疫情解封後，價格較貴的盒裝乙醯氨酚藥品已不再缺貨，但藥師調劑所需的散裝乙醯氨酚藥品，供貨斷斷續續，部分民眾拿處方箋至藥局詢問，藥師也無能為力，如今健保給付再調降，恐使此情形更為雪上加霜。

健保署副署長蔡淑鈴說，今年三月調整藥價時，部分廠商反映製藥成本上升，健保價不符成本，因此四月暫緩調整，並請廠商提出成本分析資料；經檢視後，部分廠商所送交成本分析，藥物價格比健保署試算價還要低，因此決定調整藥價。若廠商日後送交成本分析資料，將再開會審視及討論。

健保 卵巢癌 憂鬱症

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