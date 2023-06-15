疫情繼續燒 專家：6月超額死亡恐達25%

新冠疫情持續延燒，國內社區ＸＢＢ變異株盛行率已上升至七成五，中重症病例、超額死亡仍持續上升，台大公衛教授陳秀熙預估，端午前後此變異株盛行率將達到九成，參考中重症上升、醫療量能吃緊等因素，推估六月超額死亡升高到百分之廿五，回到解封前的嚴峻狀況。

陳秀熙指出，全球的確診病例和死亡數量大多呈下降趨勢，但進入夏季後，台灣死亡率卻上升，情況令人擔憂。五月超額死亡來到百分之十七，為解封後首度出現嚴重超額死亡，代表大約百分之四死於新冠，其餘百分之十三死於非新冠因素。六月繼續升高，預估為百分之廿五。

此外，相較於其他國家，台灣疫情較晚發生，死亡率也有延遲效應，陳秀熙預估，要到一一四年，新冠肺炎在十大死因的排名才會明顯倒退。

陳秀熙表示，去年和前年的十大死因的前兩名都是惡性腫瘤與心臟疾病，新冠去年首次進榜，名列第三名，且死亡人數約惡性腫瘤的三分之一、超過心臟疾病死亡人數的一半。陳說，值得注意的是，去年惡性腫瘤與心臟疾病死亡率皆有增加趨勢，這可能是疫情所引發的超額死亡。

對此，疾管署發言人羅一鈞指出，近期變異株都屬Omicron的範圍，依照國際趨勢來看，變異株若沒有明顯變化，後續出現的疫情每一波都會比前一波小，推估今年新冠排在十大死因的第六至第七名，現在預判一一四年的狀況太早。