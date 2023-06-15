只做胸部X光不夠！ 桃園擴大肺癌篩檢

桃園擴大肺癌篩檢，四類高風險市民可預約進行低劑量電腦斷層免費篩檢。本報資料照片

● 肺癌高居國人癌症死亡率、全球癌症死因首位 ● 死亡率高與診斷期別有關，及早發現治療 ● 低劑量電腦斷層可偵測出早期肺癌

衛福部統計，癌症已連續41年位居十大死因之首，肺癌死亡率第一，關鍵在於高轉移率，發現罹癌大多已是三、四期。民眾聞癌色變，大多數人認為抽菸是肺癌最主要的因素，但從癌症報告可看出：不抽菸的患者遠高出抽菸患者。研究已證實，空汙及PM2.5對人類健康危害甚鉅，最直接的影響就是肺功能，以及罹患肺癌機率增加。

早期治療 5年存活率9成

國健署於2022年7月1日宣布提供二大族群做低劑量電腦斷層（LDCT）免費篩檢，鼓勵高危險族群接受檢查，及早發現診治，爭取較大的存活率。桃園市政府衛生局長劉宜亷說，低劑量電腦斷層是目前唯一具國際實證、能早期發現肺癌的篩檢工具，可偵測到直徑小於1公分的肺部結節。有鑑於日益嚴重空汙威脅，桃園市擴大肺癌篩檢對象，除了肺癌家族史、重度吸菸者，再增加職業暴露、空汙及油煙職業者，共四大類高風險市民可至桃園17間合作醫院進行低劑量電腦斷層檢查。

桃園市共有35個報編工業區，工業產值居全台之冠。劉宜亷表示，桃園是名副其實的工業大城，然而每年發現約有700人死於肺腺癌，是否是空汙造成的威脅，需要透過這項擴大篩檢計畫，進一步釐清。肺癌初期幾乎沒有明顯症狀，被診斷出罹患肺癌時，超過7成已經轉移到身體其他部位，造成後續治療困難度。

早期篩檢出肺癌，術後5年存活率達9成；晚期發現肺癌，5年存活率僅剩1成。肺癌的死亡率、存活率高低與診斷期別有關，低劑量電腦斷層相較於胸部X光片，可透視整個肺部構造，有效揪出肺癌第一、二期。

重視癌篩 降低室內空汙

桃園市擴大肺癌篩檢計畫，共提供25000個免費的低劑量電腦斷層篩檢名額，凡40歲以上設籍桃園市、符合四大類高風險條件的市民，都能登記預約。

台灣是全球第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，桃園市率全國之先，啟動「萬人肺篩計畫」。劉宜亷分享目前已完成檢查的7000人，共篩檢出9位罹癌患者，數據與國際比例同步，證明早期低劑量電腦斷層篩檢對減少肺癌死亡率的效果。

低劑量電腦斷層檢查無法預防肺癌的發生，但能提高肺癌早期偵測品質。劉宜亷提醒，民眾應維持良好生活作息、居家保持空氣品質，除了多利用空氣清淨機及排風扇，出門上班前記得關好門窗、回家後再打開窗戶引進戶外空氣，降低「室內空汙」，減少接觸髒空氣。

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