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關渡醫院跨域聯手AI 推動「精準健康」

聯合報／ 記者吳貞瑩／日本橫濱報導
陳亮恭(圖)對國際展示透過iHARP平台，推播udn元氣網的精準健康新聞給民眾。記者吳貞瑩／攝影
陳亮恭(圖)對國際展示透過iHARP平台，推播udn元氣網的精準健康新聞給民眾。記者吳貞瑩／攝影

每四年一次的亞太區老年學暨老年醫學國際研討會（IAGG-AOR）於日本登場，台北市立關渡醫院院長、陽明交通大學特聘教授陳亮恭以健康長壽智慧科技「Smart Technology for Healthy Longevity：intelligent Healthy Aging and Rejuvenation Platform （iHARP）」為主題，向國際展示關渡醫院、華碩iHARP、台灣桂冠食品以及udn元氣網在「個人精準健康」共同合作成果。

「每個人老化的樣貌、風險都不同，因此預防也應該要客製化。」陳亮恭用「高齡精準健康」來描繪未來的超高齡世界，並首次向國際端出具體作法：台灣醫療結合人工智慧科技元素，將健康促進解決方案，精準推播至個人、社區民眾，甚或未來希望串連到醫療院所HIS系統。

台灣老年學暨老年醫學會前理事長、中國附醫前院長林正介也趁其大會演講前空檔，趕來當聽眾。會後他強調，疫情期間台灣民眾已經充分感受遠距照護、視訊診療的便利，應用IOT科技在高齡領域是相當有遠見的做法。中國附醫也在積極部署中。

陳亮恭表示，預計明年可將這套解決方案落實到民眾身上，屆時從醫療端希望以價值醫療（Value Based）支付模式爭取給付，民眾若願意透過穿戴手表、量測裝置上傳數據，管理並拿出行動，例如有效運動、攝取多元飲食等，「賺健康」就不再是空談。

但要擴大影響，不能只靠醫院。陳亮恭著手與跨域夥伴合作，學術研究支持是必要的發展基礎，例如大數據分析後，交由華碩用AI演算產出量測工具，用戶回答問題，可獲得精準推播的健康預防資訊及專屬飲食建議，此外，用戶只要看圖「說話」，系統會根據聲音特徵、語速、流暢度，為早期預防認知障礙提供提醒。

陳亮恭說，要突破高齡者對科技的隔閡，必須同步提升民眾識能，扭轉大眾對高齡的思維。聯合報系是台灣最大的新聞媒體集團，旗下的udn元氣網，提供民眾正確的健康資訊、影音課程服務、各式量測問卷、百科以及與超過百位專家合作。此次也加入台灣團隊，串接iHARP服務，善盡SDGs責任。

陳亮恭對國際展示透過iHARP平台，推播udn元氣網(圖)的精準健康新聞給民眾。記者吳貞瑩／攝影
陳亮恭對國際展示透過iHARP平台，推播udn元氣網(圖)的精準健康新聞給民眾。記者吳貞瑩／攝影

陳亮恭 醫學

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