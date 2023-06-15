露營區想合法 法規複雜業者多觀望

露營蔚為風潮，南投縣露營區全國最多，有逾400家，但合法的不到10家，儘管政府去年7月開始輔導合法化，南投預計今年有百家送案申請，仍不到三成。新竹縣更少，333處僅6家合法，雖收到15家業者申請，但10個多月來，兩縣仍無露營區成功合法化。

南投縣觀光處曾邀集縣內露營區業者討論申請合法化，不少業者大吐苦水。陳姓業者說，「露營場管理要點」相當複雜，其中場地就牽涉農牧、林業用地，還有農業、消防、建設、環保法規，讓業者無所適從。

南投縣議員全文才說，信義鄉地利村多年來是知名露營景點，但被畫設土石流潛勢區和特定水土保持區，無法經營，他認為露營場管理要點應滾動檢討，讓各縣市因地制宜，業者才願意申請合法化。

南投縣觀光處長陳志賢表示，縣府已準備成立工作坊，輔導業者合法化，預計今年有100家送案申請，縣府也會透過露營節等活動，帶動露營產業發展。

陳志賢說，縣長許淑華認為露營為低碳、環保的綠色產業，是南投觀光旅遊下個發展重點，內政部修正「非都市土地使用管制規則」，在低度利用和兼顧山林保育前提下，有條件放寬農牧及林業用地可設露營場，輔導小型露營場土地合法化。

目前針對1公頃以下農牧用地或單純素地、且不在列管的19項環境敏感區業者，優先輔導申請。但南投縣露營觀光發展協會總幹事林育麟說，南投露營熱門地點包含埔里、竹山、魚池、國姓、信義、仁愛等鄉鎮，規定限制農牧用地露營區只能使用10％，扣除碎石路面等，露營區相當有限，廁所、盥洗室也限3平方公尺以下，不僅要重新改建，使用也很不便，都讓業者卻步。

新竹縣333處露營區大多數集中尖石、五峰及橫山3鄉鎮，至今僅6家合法，去年輔導合法，推展並不順利。縣府交旅處表示，合法化程序較複雜，讓大多數業者觀望，今年3月底開始辦座談會，業者普遍抱怨法規限制比預期多。

五峰鄉露營業者抱怨，政府輔導合法是好事，但申請過程太刁難，山上很多業者跟他一樣都上了年紀，連電腦都不太會操作，要怎麼寫計畫書？而且還要求電腦畫圖，根本強人所難。竹縣府交旅處坦言有業者寫計畫書有困難，已委外輔導。