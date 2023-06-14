去年每3分鐘1件家暴通報 現代婦女基金會編織守護網

據衛福部統計數據顯示，2022年家庭暴力通報案件高達15萬6千多件，平均每3分鐘就有一件通報。為呼籲民眾關注家暴議題，現代婦女基金會發起「手拉手用愛守護行動」，今邀到Vivian徐若瑄擔任公益大使接力傳愛，呼籲民眾一起攜手終止家庭暴力，編織愛的守護網，接住這些受到家暴傷害的媽媽和孩子，透過捐款支持受暴家庭扶助計畫，陪伴著他們走過復原的路程。

現代婦女基金會董事王如玄說，受暴婦女從被施暴到離開，平均要花7年時間，要離開真的不容易，現代婦女基金會有別於其他團體的地方在於，不只是當下協助家暴受害者，而是透過「受暴家庭扶助計畫」，一路支持、陪伴受害者走過最辛苦的階段，計畫推行第17年以來，陪伴超過11萬名被害人走過家暴傷害。

今天記者會上，受助個案小星也透過影片訴說心路歷程。小星回憶，過去不分日夜的暴力與威脅，住家、公司生活不斷被摧毀，加害者不間斷威脅、外界不友善的眼光，都讓她遲遲無法踏出求助的腳步，後來經過現代婦女基金會社工的協助與陪伴，從安全計畫、保護令聲請、陪同出庭、情緒支持陪伴到諮商輔導，讓她意識到開始要愛自己，看到自己的未來，也讓自己過得更好。

王如玄表示，大眾往往會責備受害者為何不離開，但家暴成因多元且複雜，許多案件更伴隨著脅迫控制的情形，也就是加害者會透過肢體暴力、恐嚇、孤立、生活控管等交織手段困住受害者，甚至威脅傷害身邊的親友，讓受害者難以對外求助或離開，現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」提供全協助、危難救助、創傷復原、關係輔導、目睹兒少的身心療癒，及家暴預防教育等全方面的陪伴。

現代婦女基金會今年更推出「呼呼小宇宙」角色，盼集結愛的力量，號召更多人支持受暴家庭，讓身陷家暴中的朋友知道，他們並不孤單。即日起現代婦女基金會推出「捐款贈呼呼小宇宙好禮」活動，捐款「受暴家庭扶助計畫」，滿額可獲贈「呼呼小宇宙LINE貼圖」、「呼呼小宇宙限量馬林糖禮盒」，或YSL美妝贊助的限量「自由不羈訂製香精」。

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