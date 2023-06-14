全台200多萬慢性腎臟病人為腎臟癌高風險族群

6月15日是世界腎臟癌日，國際腎癌聯盟 (IKCC) 指出，每年全世界約43萬人被診斷腎臟癌，腎臟癌已是全球性的問題。北投健康管理醫院副院長錢政平表示，台灣慢性腎臟病盛行率高達近12%，代表腎臟癌的罹患風險潛藏在多數人口中，特別是抽菸、肥胖、藥物濫用或是工作環境經常接觸容易致癌物質要特別注意。

51歲林先生長期抽菸，身體質量指數（BMI）指數為32，已達中度肥胖。惟某次在健康檢查時，透過磁振造影檢查發現左側腎臟有一顆約1.8公分大小的腎臟腫瘤，經過動態顯影檢查，高度懷疑是惡性病灶，後續經泌尿科醫師進一步確認罹患腎臟癌。

林先生自認除了高血壓外，肥胖會稍微帶來不便，但其他部分應該沒有大礙，對於在無預警的狀況下發現腎臟腫瘤感到意外。錢政平指出，腎臟癌早期發展緩慢且還可以說是毫無症狀，直到腫瘤太大、壓迫到其它器官或是轉移才會出現症狀。近年民眾主動健康檢查的意願增加，許多早期腎臟癌的個案都是健康檢查意外發現。

錢政平表示，腎臟癌的發生率雖然不在國人十大好發癌症排名內，但罹患腎臟癌後，即便經過手術治療後，還是可能會引發腎功能下降，會有腎功能不全，或必須接受血液透析或腹膜透析。

北投健康管理醫院醫師沈彥君說，抽菸、肥胖、藥物濫用或是工作環境接觸容易致癌物質（例如：皮革鞣製業所使用的化學藥劑、石棉、鎘等）是腎臟癌的危險因子，而有慢性腎臟病者發生腎臟病的機會也比一班人略過。

錢政平說，台灣慢性腎臟病盛行率高達11.9%，代表腎臟癌的罹患風險潛藏在多數人口當中；另，家族有遺傳基因Von-Hippel-Lindou、「逢希伯-林道症候群」者比一般人更容易罹患腎臟癌。建議，民眾在健康檢查時可安排抽血、尿液檢查及搭配影像檢查幫助觀看腎臟健康狀態，最常用影像檢查的有超音波、電腦斷層掃描檢查（CT）及磁振造影（MRI）。